披薩吊飾是小包、壽司可裝Airpods... FENDI小物太可愛

歡慶年末聖誕佳節，FENDI於最新發布2024冬季度假系列中，推出多款充滿樂趣和冬季的溫馨感的創意配件，包括以食物為靈感的Fendilicious速食主題包款與吊飾，以品牌精緻的皮革工藝，結合精緻的剪羊毛、蛇皮、小牛皮、與經典FF帆布等奢華素材，將眾多美食如鮮蝦壽司、薯條、熱狗堡、法國棍子麵包等變成一系列具有功能性的吊飾和包款。其中披薩、熱狗、鮮蝦壽司等還內置口袋可容納隨身小物或零錢，而握壽司吊飾則是Airpods保護套，有趣又討喜。

除了一系列趣味美食，FENDI也推出首個LOGO圖案主題的松鼠與小熊掛飾、以及可愛的動物耳朵造型Baguette與前衛科技配色的糖果掛飾，淋漓盡致地展現了FENDI品牌的特質--玩趣精神，透過標誌性 FF提花織物上的補丁、印花與鑲嵌來強烈體現FF標誌所代表的趣味意象，實現配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi的巧思。 Fendilicious吐司造型包款與薯條吊飾。圖／FENDI提供 Fendilicious壽司Airpods保護套吊飾與鮮蝦壽司零錢包吊飾。圖／FENDI提供 Fendilicious系列主題包款與吊飾充滿季節趣味。圖／FENDI提供 Fendilicious系列Baguette迷你包款與披薩拉鍊吊飾，配置内口袋。圖／FENDI提供 松鼠是Fendi品牌的象徵。圖／FENDI提供 Fendilicious杯子，帶蓋子和可拆卸杯套。圖／FENDI提供