只有4天！NO COFFEE×T.C.R.C.首度聯名 4款特調登場

甫於今年9月正式登台的日本潮流咖啡「NO COFFEE」，將首度攜手獲得「亞洲50大酒吧」的人氣酒吧「T.C.R.C.」，於12月19日起，連續4天於台北新光三月南西三館舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」活動，現場將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品，還將有DJ、街頭塗鴉藝術家共同獻藝，並有多項聯名週邊登場。

「NO COFFEE」自2015年於日本福岡成立以來，一直以「Life with good coffee」為核心理念，融合咖啡與潮流生活方式，並透過跨界合作為品牌注入創新活力。至於位於台南的「T.C.R.C.（The Checkered Record Club）」創立於2009年，乃是台灣首間榮獲「亞洲50大酒吧」的高人氣酒吧，以結合當地文化與創新調酒的風格聞名。酒吧主理人黃奕翔（阿翔） 更在2024年榮獲最佳調酒師「Bartender’s Bartender」的殊榮肯定。

NO COFFEE與T.C.R.C.本次聯名合作活動，自12月19日至12月22日舉行，聯名酒單共將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品。「南京西路上的新美街」以NO COFFEE 衣索比亞耶加雪菲豆搭配鐵觀音與洛神花，結合台南的古早風味，散發古城街巷的意象；「NO COCKTAIL NO LIFE」芭樂與威士忌的酸甜交織，輔以桂花與梅酒，展現台灣熱帶水果與西方烈酒的融合。至於「TCRC冰茶」為濃縮版長島冰茶，復刻 T.C.R.C. 經典大杯調酒，帶來歡樂氛圍。

除此之外，活動四日並邀請了DJ團體及44bit四四拍唱片行現場表演。同時並由街頭塗鴉藝術家「ASERK」擔任視覺氛圍營造。另外還有NO COCKTAIL T-shirt、NC可調式硬頂刺繡棒球帽、NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合，以及NC塗鴉鑰匙圈等一系列週邊限量販售，現已於官網與實體店面開賣。