快訊

專訪／李孟遠奧運奪牌卻留矛盾大淚水 老爸要他歸零再出發

900萬勞工9成領不到退休金 勞退舊制缺陷釀下流老人

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

只有4天！NO COFFEE×T.C.R.C.首度聯名 4款特調登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NO COFFEE與T.C.R.C.本次聯名合作，共將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品。圖／NO COFFEE提供
NO COFFEE與T.C.R.C.本次聯名合作，共將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品。圖／NO COFFEE提供

甫於今年9月正式登台的日本潮流咖啡「NO COFFEE」，將首度攜手獲得「亞洲50大酒吧」的人氣酒吧「T.C.R.C.」，於12月19日起，連續4天於台北新光三月南西三館舉行「NO COCKTAIL NO LIFE」活動，現場將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品，還將有DJ、街頭塗鴉藝術家共同獻藝，並有多項聯名週邊登場。

「NO COFFEE」自2015年於日本福岡成立以來，一直以「Life with good coffee」為核心理念，融合咖啡與潮流生活方式，並透過跨界合作為品牌注入創新活力。至於位於台南的「T.C.R.C.（The Checkered Record Club）」創立於2009年，乃是台灣首間榮獲「亞洲50大酒吧」的高人氣酒吧，以結合當地文化與創新調酒的風格聞名。酒吧主理人黃奕翔（阿翔） 更在2024年榮獲最佳調酒師「Bartender’s Bartender」的殊榮肯定。

NO COFFEE與T.C.R.C.本次聯名合作活動，自12月19日至12月22日舉行，聯名酒單共將推出3款限定調酒與1款無酒精飲品。「南京西路上的新美街」以NO COFFEE 衣索比亞耶加雪菲豆搭配鐵觀音與洛神花，結合台南的古早風味，散發古城街巷的意象；「NO COCKTAIL NO LIFE」芭樂與威士忌的酸甜交織，輔以桂花與梅酒，展現台灣熱帶水果與西方烈酒的融合。至於「TCRC冰茶」為濃縮版長島冰茶，復刻 T.C.R.C. 經典大杯調酒，帶來歡樂氛圍。

除此之外，活動四日並邀請了DJ團體及44bit四四拍唱片行現場表演。同時並由街頭塗鴉藝術家「ASERK」擔任視覺氛圍營造。另外還有NO COCKTAIL T-shirt、NC可調式硬頂刺繡棒球帽、NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合，以及NC塗鴉鑰匙圈等一系列週邊限量販售，現已於官網與實體店面開賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本次活動由「ASERK」擔任視覺氛圍營造，推出有NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合、NC塗鴉鑰匙圈等週邊。圖／NO COFFEE提供
本次活動由「ASERK」擔任視覺氛圍營造，推出有NC塗鴉藝術泡泡貼紙組合、NC塗鴉鑰匙圈等週邊。圖／NO COFFEE提供
南京西路上的新美街。圖／NO COFFEE提供
南京西路上的新美街。圖／NO COFFEE提供
聯名活動中推出NO COCKTAIL T-shirt等週邊。圖／NO COFFEE提供
聯名活動中推出NO COCKTAIL T-shirt等週邊。圖／NO COFFEE提供

咖啡 日本 調酒

延伸閱讀

白金漢宮女僕闖聖誕聚會毆打酒吧經理被捕 發言人：嚴肅調查

大陸山西大學外籍留學生酒吧猥褻女生 警方：行拘5日兼限期內出境

干擾酒吧生意？打電話報警涉誣告罪 法官這原因判無罪

來場微醺老派約會！Halfway Studio攜手5大復古酒吧打造跑吧互動體驗

相關新聞

披薩吊飾是小包、壽司可裝Airpods... FENDI小物太可愛

歡慶年末聖誕佳節，FENDI於最新發布2024冬季度假系列中，推出多款充滿樂趣和冬季的溫馨感的創意配件，包括以食物為靈感...

只有4天！NO COFFEE×T.C.R.C.首度聯名 4款特調登場

甫於今年9月正式登台的日本潮流咖啡「NO COFFEE」，將首度攜手獲得「亞洲50大酒吧」的人氣酒吧「T.C.R.C.」...

絕美詩意打卡點！梵克雅寶微風信義旗艦店冬日奇幻世界

大自然四季的遞嬗一直是法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重要的創作泉源。迎接冬日佳節的到來...

交換禮物不出錯！這幾款時尚手機配件必入手 限時下殺3.3折起

又到了年終感恩送禮、耶誕交換禮物旺季，如何送得體面又不被閒置一旁，每天一定都用得到的手機周邊配件絕對不出錯！

早上愛傳圖、中午用支付！LINE公布年度使用數據 全台每天通話高達1億次

LINE在台用戶數高達2,200萬，可說幾乎人人都有LINE帳號，現在新朋友相識，除了加IG，可以在行動裝置、電腦版靈活...

韓劇OST女王白智榮 下周北流獻唱

「韓劇OST音樂會」由南韓頂尖韓劇OST製作公司MOST Contents策畫，今年十二月廿八日首度來台，於台北流行音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。