聽新聞
0:00 / 0:00
絕美詩意打卡點！梵克雅寶微風信義旗艦店冬日奇幻世界
大自然四季的遞嬗一直是法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重要的創作泉源。迎接冬日佳節的到來，梵克雅寶今年攜手法國插畫藝術家Charlotte Gastaut，於微風信義廣場旗艦店外牆打造一幅充滿詩意與童話氛圍的冬季風景，即日起至2025年1月2日止，為冬季的台北時尚地標增添一抹夢幻色彩，獻上一場以詩意與創新為核心的視覺盛宴。
秉持對美學與藝術的熱愛，梵克雅寶長期與不同創作形式的藝術家合作，今年的裝置藝術與佳節櫥窗，延續了Charlotte Gastaut一貫的創作熱情與故事性，以藝術家標誌性的藍綠色調為主，融合繁複的細節設計與柔和的雪景構圖，打造出充滿詩意的冬日童話世界：孔雀優雅展翅，穿梭於交錯的樹木與各式既抽象又充滿想像的植物間 -- Charlotte Gastaut善於捕捉自然與故事元素，從她的插畫風格中即可窺見受北歐民間藝術及經典故事啟發的影響，呈現出纖細的角色和靈動的場景構建。
梵克雅寶也為冬日創作一系列瑰麗與浪漫的珠寶。自1970年代起，梵克雅寶便以耶誕玫瑰（Rose de Noël）為主角，歌頌這種在寒冬中盛放，為人們帶來幸福和快樂的花卉；Rose de Noël系列採用閃爍鑽石和充滿光澤的裝飾寶石為素材，以精緻的手工打磨與鑲嵌工藝創作出光澤高雅的花瓣和栩栩如生的花蕊。而叢聚小花的Frivole®系列，精緻生動，綻放輕盈美感，是歌頌大自然的迷人之作；系列採用不對稱設計，以鏡面拋光金質精心打造，點綴心形花瓣，在冬日陽光的照耀之下，閃耀著奪目的光彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言