絕美詩意打卡點！梵克雅寶微風信義旗艦店冬日奇幻世界

大自然四季的遞嬗一直是法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重要的創作泉源。迎接冬日佳節的到來，梵克雅寶今年攜手法國插畫藝術家Charlotte Gastaut，於微風信義廣場旗艦店外牆打造一幅充滿詩意與童話氛圍的冬季風景，即日起至2025年1月2日止，為冬季的台北時尚地標增添一抹夢幻色彩，獻上一場以詩意與創新為核心的視覺盛宴。

秉持對美學與藝術的熱愛，梵克雅寶長期與不同創作形式的藝術家合作，今年的裝置藝術與佳節櫥窗，延續了Charlotte Gastaut一貫的創作熱情與故事性，以藝術家標誌性的藍綠色調為主，融合繁複的細節設計與柔和的雪景構圖，打造出充滿詩意的冬日童話世界：孔雀優雅展翅，穿梭於交錯的樹木與各式既抽象又充滿想像的植物間 -- Charlotte Gastaut善於捕捉自然與故事元素，從她的插畫風格中即可窺見受北歐民間藝術及經典故事啟發的影響，呈現出纖細的角色和靈動的場景構建。