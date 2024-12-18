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絕美詩意打卡點！梵克雅寶微風信義旗艦店冬日奇幻世界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶 Frivole®系列是歌頌大自然的迷人之作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶 Frivole®系列是歌頌大自然的迷人之作。圖／梵克雅寶提供

大自然四季的遞嬗一直是法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）重要的創作泉源。迎接冬日佳節的到來，梵克雅寶今年攜手法國插畫藝術家Charlotte Gastaut，於微風信義廣場旗艦店外牆打造一幅充滿詩意與童話氛圍的冬季風景，即日起至2025年1月2日止，為冬季的台北時尚地標增添一抹夢幻色彩，獻上一場以詩意與創新為核心的視覺盛宴。

秉持對美學與藝術的熱愛，梵克雅寶長期與不同創作形式的藝術家合作，今年的裝置藝術與佳節櫥窗，延續了Charlotte Gastaut一貫的創作熱情與故事性，以藝術家標誌性的藍綠色調為主，融合繁複的細節設計與柔和的雪景構圖，打造出充滿詩意的冬日童話世界：孔雀優雅展翅，穿梭於交錯的樹木與各式既抽象又充滿想像的植物間 -- Charlotte Gastaut善於捕捉自然與故事元素，從她的插畫風格中即可窺見受北歐民間藝術及經典故事啟發的影響，呈現出纖細的角色和靈動的場景構建。

梵克雅寶也為冬日創作一系列瑰麗與浪漫的珠寶。自1970年代起，梵克雅寶便以耶誕玫瑰（Rose de Noël）為主角，歌頌這種在寒冬中盛放，為人們帶來幸福和快樂的花卉；Rose de Noël系列採用閃爍鑽石和充滿光澤的裝飾寶石為素材，以精緻的手工打磨與鑲嵌工藝創作出光澤高雅的花瓣和栩栩如生的花蕊。而叢聚小花的Frivole®系列，精緻生動，綻放輕盈美感，是歌頌大自然的迷人之作；系列採用不對稱設計，以鏡面拋光金質精心打造，點綴心形花瓣，在冬日陽光的照耀之下，閃耀著奪目的光彩。

Frivole耳環迷你款，18K黃金鑲嵌祖母綠，13萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole耳環迷你款，18K黃金鑲嵌祖母綠，13萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
自1970年代起梵克雅寶便為耶誕玫瑰Rose de Noël創作一系列珠寶作品。圖／梵克雅寶提供
自1970年代起梵克雅寶便為耶誕玫瑰Rose de Noël創作一系列珠寶作品。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël系列採用閃爍鑽石和充滿光澤的裝飾寶石，為瑰麗與浪漫的象徵。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël系列採用閃爍鑽石和充滿光澤的裝飾寶石，為瑰麗與浪漫的象徵。圖／梵克雅寶提供
Frivole胸針吊墜大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，29萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole胸針吊墜大型款，18K黃金鑲嵌鑽石，29萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole黃K金8朵花戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，34萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole黃K金8朵花戒指，18K黃金鑲嵌鑽石，34萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜迷你款，18K黃金鑲嵌鑽石，15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole吊墜迷你款，18K黃金鑲嵌鑽石，15萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金8朵花戒指，18K玫瑰金鑲嵌祖母綠與紅寶石，43萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金8朵花戒指，18K玫瑰金鑲嵌祖母綠與紅寶石，43萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël胸針中型款，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，67萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël胸針中型款，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，67萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël胸針大型款，18K黃金鑲嵌白色珍珠母貝和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël胸針大型款，18K黃金鑲嵌白色珍珠母貝和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你款，18K黃金鑲嵌綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël耳環迷你款，18K黃金鑲嵌綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole 5朵花手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole 5朵花手鍊，18K黃金鑲嵌鑽石，38萬8,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜景。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜景。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你款，18K黃金鑲嵌綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Rose de Noël吊墜迷你款，18K黃金鑲嵌綠松石和鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店櫥窗。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店櫥窗。圖／梵克雅寶提供

法國 藝術家

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