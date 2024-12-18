交換禮物不出錯！這幾款時尚手機配件必入手 限時下殺3.3折起

又到了年終感恩送禮、耶誕交換禮物旺季，如何送得體面又不被閒置一旁，每天一定都用得到的手機周邊配件絕對不出錯！

ADAM elements亞果元素精選8款熱門禮品，瞄準現代用戶日常生活需求，推薦攜帶輕巧的「GRAVITY F5C/F5L LED顯示口袋快充行動電源」、派對合照不求人的「SELFIE II藍牙腳架磁吸自拍棒」、經常出國玩不想帶一大堆線材充電器的「Mag 360 Qi2 三合一旅行磁吸充電座」、造型超可愛的「MODEL A智慧無線充電車」，還有走到哪都自帶香氣、首創將擴香功能與手機掛繩結合的「STRAP Pure可調式編織掛繩」。

另外，跨年晚會不怕電力焦慮的「GRAVITY C5磁吸超薄型行動電源」、「GRAVITY 3三合一折疊口袋行動電源」，以及「CASA MS100 USB-C 磁吸充電線」都必入手。

亞果元素即日起至12月31日止，官網及全台5間直營門市推出「交換禮物專區」，共有499元、999元及1,499元專區，多款熱門推薦商品下殺3.3折起；另外，Mag 360 Qi2三合一雙15W磁吸旋轉充電座於官網商城及全台5間直營門市另提供獨家6.5折起的預購組合優惠。