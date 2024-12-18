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交換禮物不出錯！這幾款時尚手機配件必入手 限時下殺3.3折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SELFIE II藍牙腳架磁吸自拍棒，派對合照不求人。圖／亞果元素提供
SELFIE II藍牙腳架磁吸自拍棒，派對合照不求人。圖／亞果元素提供

又到了年終感恩送禮、耶誕交換禮物旺季，如何送得體面又不被閒置一旁，每天一定都用得到的手機周邊配件絕對不出錯！

ADAM elements亞果元素精選8款熱門禮品，瞄準現代用戶日常生活需求，推薦攜帶輕巧的「GRAVITY F5C/F5L LED顯示口袋快充行動電源」、派對合照不求人的「SELFIE II藍牙腳架磁吸自拍棒」、經常出國玩不想帶一大堆線材充電器的「Mag 360 Qi2 三合一旅行磁吸充電座」、造型超可愛的「MODEL A智慧無線充電車」，還有走到哪都自帶香氣、首創將擴香功能與手機掛繩結合的「STRAP Pure可調式編織掛繩」。

另外，跨年晚會不怕電力焦慮的「GRAVITY C5磁吸超薄型行動電源」、「GRAVITY 3三合一折疊口袋行動電源」，以及「CASA MS100 USB-C 磁吸充電線」都必入手。

亞果元素即日起至12月31日止，官網及全台5間直營門市推出「交換禮物專區」，共有499元、999元及1,499元專區，多款熱門推薦商品下殺3.3折起；另外，Mag 360 Qi2三合一雙15W磁吸旋轉充電座於官網商城及全台5間直營門市另提供獨家6.5折起的預購組合優惠。

CASETiFY也在年末盤點年度人氣商品，包括男女生最愛款、最受歡迎動物IP、用過回不去的人氣MagSafe配件，以及最受喜愛的時尚背帶款式，提供民眾選共交換禮物參考。

人氣MagSafe兼容配件TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣MagSafe兼容配件TOP 5。圖／CASETiFY提供
經典不敗的耶誕送禮路線，推薦GRAVITY C5磁吸超薄型行動電源。圖／亞果元素提供
經典不敗的耶誕送禮路線，推薦GRAVITY C5磁吸超薄型行動電源。圖／亞果元素提供
人氣男生手機殼印花TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣男生手機殼印花TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣女生手機殼印花TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣女生手機殼印花TOP 5。圖／CASETiFY提供
首創將擴香功能與手機掛繩結合的STRAP Pure可調式編織掛繩。圖／亞果元素提供
首創將擴香功能與手機掛繩結合的STRAP Pure可調式編織掛繩。圖／亞果元素提供
送給童心未泯友人耶誕禮，可選MODEL A智慧無線充電車。圖／亞果元素提供
送給童心未泯友人耶誕禮，可選MODEL A智慧無線充電車。圖／亞果元素提供
亞果元素耶誕送禮好驚喜，從可愛小巧「行動電源」到質感多用途「充電座」，實用又上相。圖／亞果元素提供
亞果元素耶誕送禮好驚喜，從可愛小巧「行動電源」到質感多用途「充電座」，實用又上相。圖／亞果元素提供
最受歡迎的動物角色手機殼TOP 5。圖／CASETiFY提供
最受歡迎的動物角色手機殼TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣穿戴類配件TOP 5。圖／CASETiFY提供
人氣穿戴類配件TOP 5。圖／CASETiFY提供
質感好品味的Mag 360 Qi2三合一雙15Ｗ旋轉磁吸充電座。圖／亞果元素提供
質感好品味的Mag 360 Qi2三合一雙15Ｗ旋轉磁吸充電座。圖／亞果元素提供

交換禮物 跨年晚會 配件

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