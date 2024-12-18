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早上愛傳圖、中午用支付！LINE公布年度使用數據 全台每天通話高達1億次

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE公布2024年度使用數據。圖／LINE提供
LINE公布2024年度使用數據。圖／LINE提供

LINE在台用戶數高達2,200萬，可說幾乎人人都有LINE帳號，現在新朋友相識，除了加IG，可以在行動裝置、電腦版靈活切換使用的LINE其實更常在工作上被使用。LINE近日公開2024年台灣用戶4項關鍵使用數據：包括全台每日通話數達1億次、聊天室表情符號最多人按的是「讚」、每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00，以及電腦版用戶超過500萬，可見台灣用戶透過LINE溝通、分享，與結合學習或工作使用的高度需求。

根據LINE內部數據，截至2024年11月30日，台灣用戶每人每日平均使用LINE約1小時，每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00，相當符合長輩圖傳送的時段，全日尖峰使用時段則是集中在12:00-14:00，支付相關頁面在這時段尤其是使用高峰。

此外，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，連帶在訊息上可點選的「聊天室表情符號」也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。現有6款「聊天室表情符號」中，「讚」的使用最多，加上點選「聊天室表情符號」不會有通知，可以低調地參與或結束話題，不管I人、E人都能暢快使用無負擔。

而LINE電腦版的台灣用戶數超過500萬，同樣也是在主要市場中使用率最高的。相較於手機，LINE電腦版為重度使用者或是工作上的溝通，不僅打字更快更方便，還可設定文字格式，或於「聊天室分類」中自訂資料夾。此外，LINE的通話功能也越來越便利，在設定中能自行調整「視訊通話畫質」，也能在重要溝通前進行「通話功能測試」。包括聊天室與官方帳號中的語音通話、視訊通話，全台每日通話數已達1億次。

LINE中的「錢包」頁面連結了許多數位金融與電商相關服務，像是LINE Pay、LINE Bank、LINE POINTS、LINE禮物、LINE購物和LINE旅遊，主要吸引30至50歲的用戶群，而LINE禮物在此之用戶群則年輕一點，為30-39歲。除了必備的支付捷徑，像是LINE購物的個人化推薦及活動獎勵內容，或LINE Bank能快速查詢餘額和轉帳等實用功能，最能引起用戶興趣。

今年AI生成式內容大受喜愛嚐鮮的用戶歡迎，LINE中的「個人檔案工作室」推出多款風格的AI生成照片服務，根據LINE統計，可打造動畫風格迷你版自己的「AI Mini Me」上線後使用最熱烈，其次是可以生成專業形象照的「AI商務」，與證件美照不求人的「AI證件照」，適合想要入門AI體驗的用戶感受一下生活中的樂趣。

「LINE社群」功能則是集結擁有相同興趣的用戶、提供交流的空間，其中台灣用戶對於聰明消費、美食及房產資訊3大話題表現出最濃厚的興趣，像是團購、折扣、代購等聰明消費資訊。一開始動不動就破千人的社群現在並非主流，500人以下的中小型社群才是最多、最活躍的，加上配備多樣化管理員功能，與細緻的加入機制，讓興趣的交流更便利。

從使用行為觀察，午休時間是支付消費服務使用的高峰。圖／LINE提供
從使用行為觀察，午休時間是支付消費服務使用的高峰。圖／LINE提供
LINE社群與LINE個人檔案工作室使用數據。圖／LINE提供
LINE社群與LINE個人檔案工作室使用數據。圖／LINE提供

LINE 溝通 表情符號

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