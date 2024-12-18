牛樟芝、乳鴿入饌！Lin Restaurant「溫暖系新菜」上桌

低調隱身於台北仁愛路巷弄內的法式料理餐廳「Lin Restaurant」，今年冬天以「溫暖」為主題，運用牛樟芝、乳豬、土魠魚、乳鴿等食材，推出冬季菜單，為賓客帶來「乳豬硝肉／牛樟芝大吉嶺茶湯／綜合香草／蔬菜球」、「熟成乳鴿／雞骨濃縮汁／雞肉慕斯／葡萄汁」等特色餐點。

Lin Restaurant主廚蔡凱霖過去曾擁有米其林星級餐廳、星級酒店的歷練，料理技法融會傳統法餐與個人特色，以「7成傳統、3成個人想法」的「7:3哲學」為基礎，延伸發想成為自己本身的特色。冬季的菜單，蔡凱霖以「溫暖」為主軸，先以「胭脂蝦塔塔／炙燒蘑菇」擔任開場，在塔殼中填入胭脂蝦小丁、海膽，搭配上番紅花醬汁與炙燒蘑菇，揭開清新溫潤的序幕，接著銜接「鴨肝慕斯／黑醋栗」，藉由莓果的酸感點亮鴨肝慕斯的香醇。

「雞肝／水果玉米／雞湯／魚子醬」將水果玉米泥、雞肝慕斯之間夾藏一層薑味雞湯凍，增添細緻的風味轉換，並擺上鹹香的魚子醬，食用前還可將盤飾使用的連穗爆米香輕輕撒下，更添樂趣與風味。「乳豬硝肉／牛樟芝大吉嶺茶湯／綜合香草／蔬菜球」透過硝為乳豬捲定色且維持口感；底蘊的茶湯以澄清雞湯為基礎，加入大吉嶺茶葉、5年生牛樟芝萃取液，帶來醇厚微苦的木質調性。

「土魠魚／東陰功湯／西芹根／冬蟲草」將炙燒至半熟的土魠魚，搭配上以多種香料熬煮而成的南洋風味醬汁，並配上酥炸冬蟲草，有著微酸微辣的爽口感；「熟成乳鴿／雞骨濃縮汁／雞肉慕斯／葡萄汁」將鴿胸以鹽水浸漬、過糖水風乾、大火酥煎等多種步驟，顯現肉嫩皮脆的口感；鴿腿則透過蜂蜜醬汁帶來甘美風味。加價升級的主餐「和牛威靈頓／迷你蘿蔔／龍蒿塔塔／干邑牛肉湯醬汁」，將澳洲和牛菲力以雞肉慕斯、香草可麗餅皮與酥皮層層包裹，搭配紅酒、白蘭地與波特酒熬煮的醬汁，再以龍蒿香草美乃滋解膩，在經典中也可見到主廚的個性。