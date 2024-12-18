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冬季美食開鑼…興達港忙取魚卵晾曬 雲林推200桌烏魚大餐

聯合報／ 記者王勇超蔡維斌／連線報導
高雄興達港區漁會昨天有漁民把3800多尾養殖烏魚、及少量在東引海域捕獲的海烏送來拍賣，烏魚堆滿拍賣場。記者王勇超／攝影
高雄興達港區漁會昨天有漁民把3800多尾養殖烏魚、及少量在東引海域捕獲的海烏送來拍賣，烏魚堆滿拍賣場。記者王勇超／攝影

高雄養殖烏魚受惠冷鋒低溫，烏魚卵肥美碩大，茄萣區興達港連日有漁民送來拍賣，成交後現場取出烏魚卵，許多居民會買來在路邊晾曬烏魚子，警方將加強巡邏；另，雲林區漁會22日烏魚料理節，200桌被搶訂幾乎一空。

每年11月到隔年1月是台灣西南部的烏魚季，台南烏魚養殖戶陳冠宇昨天清晨2點鐘從魚塭收成3800多尾肥碩的烏魚，馬不停蹄到興達港卸貨；記者直擊，漁港工作人員用黃色塑膠箱圍在貨車後方地面，後斗一打開，烏魚如瀑布傾瀉而下，工作人員或臉上帶著笑容或驚呼連連，互相提醒用力壓住黃色箱子防止溢出，卸完貨後，殺魚的工班立刻俐落地當場分解烏魚。

陳冠宇說，養殖烏魚是看天吃飯的行業，今年因冬天有雨，氣溫低，魚卵飽滿、品質好；興達港區漁會總幹事郭展豪說，近期海水溫度仍不夠低，海烏還沒大量捕獲，但養殖烏魚豐收，這幾天每天都有數千尾到上萬尾的烏魚送來拍賣，讓殺魚的作業從早上有時忙到晚上才能休息。

茄萣有許多居民會到興達港購買生鮮烏魚卵，在路邊晾曬製作烏魚子，每年都傳竊案，為此由家人排班輪流看顧；警方說，會在製作烏魚子的相關路段加強巡邏。

此外，雲林區漁會開辦烏魚子料理品嘗進入第18年，今年推出烏魚大餐，菜色有香烤烏金鑽、鐵板烏魚腱、麻油爆魚膘等10道，每桌只酌收材料費6500元，預定辦200桌，日前開放訂桌秒殺，現剩不到10桌。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，養殖烏魚受日前偏暖冬，產量下降，每台斤價格大約上漲2、300元，野生烏魚捕獲量比去年同期少約一半，不過先前曾經有一波捕獲量來彌補，所以價格比去年便宜約100、200元。

烏魚子 興達港 雲林

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