「全聯經濟魷戲」限時攤位空降信義區 跨年晚會拼手速搶百萬紅包

全聯與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季聯名，打造年度最狂活動「全聯經濟魷戲」，除了店鋪掃QR Code，或直接打開PX Pay、全支付線上玩遊戲搶優惠券之外，迎接跨年，全聯更搶先於信義區香堤大道規劃「全聯經濟魷戲」限期攤位，12月18日起至2025年1月19日期間，現場販售20多款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價入手12款全店積分樂獨家授權好物，打開PX Pay、全支付，玩「魷」戲挑戰成功，優惠再賺一波。

活動期間超人氣吉祥物全聯福利熊、全支付虎利將舉辦14場合體見面會，換上《魷魚遊戲》玩家綠色運動服現身香堤大道攤位與粉絲合照，熱跳洗腦神曲《尬哩在一起》。福利熊更將登上2025「台北最High新年城」舞台熱舞，並與水果探險隊同台表演。跨年晚會全支付另祭出超狂撒紅包活動，用手機掃描跨年晚會兩側螢幕上的QR Code，輸入手機號碼與驗證碼，即可抽出紅包魷點，紅包總獎金高達百萬，讓現場參與晚會的民眾拼手速搶抽。

而「全聯經濟魷戲」攤位造型就如同一個巨型全聯購物籃空降香堤大道，配色結合《魷魚遊戲》經典顏色及識別度極高的pink guard，外牆更有全聯、全支付當家吉祥物福利熊、虎利身著綠色玩家制服，側邊則有全支付打卡牆，入夜攤位屋體還會發光，展現日夜不同風情。

攤位販售零食、餅乾、爆米花、泡麵等21款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價購入12款獨家授權積分樂換購小物，包含「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」、「潮流雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」和「保溫保冷多用提袋」。