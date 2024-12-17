聽新聞
0:00 / 0:00

「全聯經濟魷戲」限時攤位空降信義區 跨年晚會拼手速搶百萬紅包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「全聯經濟魷戲」限期攤位，造型如同一個巨型全聯購物籃空降香堤大道。圖／全聯福利中心提供
「全聯經濟魷戲」限期攤位，造型如同一個巨型全聯購物籃空降香堤大道。圖／全聯福利中心提供

全聯與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季聯名，打造年度最狂活動「全聯經濟魷戲」，除了店鋪掃QR Code，或直接打開PX Pay、全支付線上玩遊戲搶優惠券之外，迎接跨年，全聯更搶先於信義區香堤大道規劃「全聯經濟魷戲」限期攤位，12月18日起至2025年1月19日期間，現場販售20多款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價入手12款全店積分樂獨家授權好物，打開PX Pay、全支付，玩「魷」戲挑戰成功，優惠再賺一波。

活動期間超人氣吉祥物全聯福利熊、全支付虎利將舉辦14場合體見面會，換上《魷魚遊戲》玩家綠色運動服現身香堤大道攤位與粉絲合照，熱跳洗腦神曲《尬哩在一起》。福利熊更將登上2025「台北最High新年城」舞台熱舞，並與水果探險隊同台表演。跨年晚會全支付另祭出超狂撒紅包活動，用手機掃描跨年晚會兩側螢幕上的QR Code，輸入手機號碼與驗證碼，即可抽出紅包魷點，紅包總獎金高達百萬，讓現場參與晚會的民眾拼手速搶抽。

而「全聯經濟魷戲」攤位造型就如同一個巨型全聯購物籃空降香堤大道，配色結合《魷魚遊戲》經典顏色及識別度極高的pink guard，外牆更有全聯、全支付當家吉祥物福利熊、虎利身著綠色玩家制服，側邊則有全支付打卡牆，入夜攤位屋體還會發光，展現日夜不同風情。

攤位販售零食、餅乾、爆米花、泡麵等21款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價購入12款獨家授權積分樂換購小物，包含「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」、「潮流雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」和「保溫保冷多用提袋」。

而會員們除了打開PX Pay玩「魷」戲賺優惠，使用贏得的優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的VOLVO純電休旅車，分享全支付專屬遊戲結果於IG限動，並於全支付官方IG指定貼文留言再抽1萬魷點之外，於攤位現場出示遊戲結果頁面再送精美小禮物1份。

「全聯經濟魷戲」限期攤位現場販售多款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價入手全店積分樂獨家授權好物。圖／全聯福利中心提供
「全聯經濟魷戲」限期攤位現場販售多款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分以會員價入手全店積分樂獨家授權好物。圖／全聯福利中心提供
全支付App專屬遊戲「金豬魷你接」過關抽總價值百萬魷點。圖／全聯福利中心提供
全支付App專屬遊戲「金豬魷你接」過關抽總價值百萬魷點。圖／全聯福利中心提供
攤位側面打卡牆還有可愛福利熊身影，會員們必打卡。圖／全聯福利中心提供
攤位側面打卡牆還有可愛福利熊身影，會員們必打卡。圖／全聯福利中心提供
全支付祭出超狂撒紅包活動，用手機掃描跨年晚會兩側螢幕上的QR Code搶抽紅包魷點，總獎金破百萬。圖／全聯福利中心提供
全支付祭出超狂撒紅包活動，用手機掃描跨年晚會兩側螢幕上的QR Code搶抽紅包魷點，總獎金破百萬。圖／全聯福利中心提供
限時攤位販售零食、餅乾、爆米花、泡麵等多款《魷魚遊戲》聯名商品，以及獨家授權商品。圖／全聯福利中心提供
限時攤位販售零食、餅乾、爆米花、泡麵等多款《魷魚遊戲》聯名商品，以及獨家授權商品。圖／全聯福利中心提供
「全聯經濟魷戲」攤位有《魷魚遊戲》識別度極高的pink guard。圖／全聯福利中心提供
「全聯經濟魷戲」攤位有《魷魚遊戲》識別度極高的pink guard。圖／全聯福利中心提供

紅包 跨年晚會 魷魚遊戲

延伸閱讀

桃園吉祥物「宇宙版Ｙ桃、園哥」太萌 東超聯賽台日大戰獲邀登場

獨家限量！8位暖心插畫家設計「袋袋平安」紅包袋 宜蘭慈懷義賣

全聯買洋芋片送1神器！他大讚「方便不沾手」 兩派網友掀論戰

高雄跨年交通措施曝光 2輕軌站不停靠、捷運開到凌晨2點

相關新聞

「全聯經濟魷戲」限時攤位空降信義區 跨年晚會拼手速搶百萬紅包

全聯與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季聯名，打造年度最狂活動「全聯經濟魷戲」，除了店鋪掃QR Code，或直接打開P...

同門韓韶禧？NewJeans團員Danielle喜成OMEGA品牌好友

南韓女團NewJeans日前在記者會上宣布與原本經紀公司ADOR解約，引起網路討論；日前除了展開全新社群IG帳號jean...

心靈捕手的味道 林家正推薦香氛「家正婦」掃貨買光！

2024世界棒球12強賽中華隊突圍奪冠，帶給台灣人民濃烈的幸福感，也一舉把棒球關注度推升到高點。當中，被球迷稱為「心靈捕...

新年走春玩香港！求財運、拜月老、遊行煙火通通有

傳統年味濃厚的「香港」，擁有距離台灣近、飛行時間短等優點，適合全家大小一同前往，既不會錯過年節氣氛，還可體驗各式各樣的新...

雙平台App年度榜單公布！「Threads」奪iOS下載榜首「AI」成熱門關鍵字

精彩的一年轉眼間即將結束，這一年大家即使沒有換上具有AI功能新手機，相信一定也新下載了不少App，蘋果App Store...

彭千祐站台夏姿陳 口袋名單台南80年冰品老店無私公開

創立於1978年的設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）早早享譽國際，不僅結合東方文化、輪廓、設計元素並融入當代思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。