快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

同門韓韶禧？NewJeans團員Danielle喜成OMEGA品牌好友

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
NewJeans團員的Danielle，今日宣布成為OMEGA品牌好友、並發表了多組形象宣傳。圖／OMEGA提供
NewJeans團員的Danielle，今日宣布成為OMEGA品牌好友、並發表了多組形象宣傳。圖／OMEGA提供

南韓女團NewJeans日前在記者會上宣布與原本經紀公司ADOR解約，引起網路討論；日前除了展開全新社群IG帳號jeanzforfree，近日又有新消息傳出：其中團員之一的Danielle將成為瑞士手表品牌歐米茄（OMEGA）品牌好友，等同與韓韶禧、Nicole Kidman、Daniel Craig等人加入同一大家族，成為「同門」師姐妹。

對於加入有超過170年歷史的瑞士高價鐘表老牌，Danielle表示：「對我而言，歐米茄Ω象徵了時間的美好。歐米茄腕錶不僅精準無比，更展現出耀眼與繽紛。它們讓我能自在地展現自我，並以多種方式詮釋我的風格。能加入這個品牌和充滿啟發性的大家庭，讓我倍感驚喜。」

同時OMEGA也發表了最新的形象視覺，只見Danielle手上配戴了一款精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellation星座表款，並搭配綠色PVD面盤與獨特紋理；另一張形象宣傳照片中則還有一只Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表；值得一提的是，Danielle同時也是Burberry的品牌大使，下一次倫敦時裝周的發表上，有沒有機會看到英倫時尚老牌與瑞士高級鐘表老舖一同在Danielle身上擦出新花火？且讓粉絲們一起敲碗、讓心願成真吧！

OMEGA歐米茄Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表，58萬8,000元。圖／翻攝自OMEGA官方網站
OMEGA歐米茄Speedmaster超霸系列的38毫米鑽表，58萬8,000元。圖／翻攝自OMEGA官方網站
南韓女團NewJeans團員Danielle。圖／OMEGA提供
南韓女團NewJeans團員Danielle。圖／OMEGA提供
Danielle手上配戴的精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellation星座表款，28毫米、石英機芯，35萬1,000元。圖／翻攝自OMEGA官方網站
Danielle手上配戴的精鋼與18K Moonshine™金雙材質的Constellation星座表款，28毫米、石英機芯，35萬1,000元。圖／翻攝自OMEGA官方網站

品牌 瑞士

延伸閱讀

流浪動物暴增 中市議員建議仿效瑞士飼主須考照

重返榮耀！OMEGA推全新超霸Speedmaster Pilot飛行表

瑞士嚴重世俗化 專家：歐洲共同危機

「超高顏值合照」掀熱議 秀智、朴寶劍為CELINE合體慶開幕

相關新聞

雙平台App年度榜單公布！「Threads」奪iOS下載榜首

精彩的一年轉眼間即將結束，這一年大家即使沒有換上具有AI功能新手機，相信一定也新下載了不少App，蘋果App Store...

心靈捕手的味道 林家正推薦香氛「家正婦」掃貨買光！

2024世界棒球12強賽中華隊突圍奪冠，帶給台灣人民濃烈的幸福感，也一舉把棒球關注度推升到高點。當中，被球迷稱為「心靈捕...

同門韓韶禧？NewJeans團員Danielle喜成OMEGA品牌好友

南韓女團NewJeans日前在記者會上宣布與原本經紀公司ADOR解約，引起網路討論；日前除了展開全新社群IG帳號jean...

新年走春玩香港！求財運、拜月老、遊行煙火通通有

傳統年味濃厚的「香港」，擁有距離台灣近、飛行時間短等優點，適合全家大小一同前往，既不會錯過年節氣氛，還可體驗各式各樣的新...

彭千祐站台夏姿陳 口袋名單台南80年冰品老店無私公開

創立於1978年的設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）早早享譽國際，不僅結合東方文化、輪廓、設計元素並融入當代思...

這男人戴眼鏡也太好看！WONWOO戴JINS眼鏡粉絲急尋同款

在K-POP以「最適合戴眼鏡的藝人」著稱的男團「SEVENTEEN」成員WONWOO（全圓佑），戴眼鏡的樣子被粉絲形容為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。