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心靈捕手的味道 林家正推薦香氛「家正婦」掃貨買光！

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
世界棒球12強冠軍鐵捕林家正出席ALLSAINTS香水發表，他推薦的兩款香氛，上市後短短兩三天已被粉絲搶購一空。圖／夏利夫提供
世界棒球12強冠軍鐵捕林家正出席ALLSAINTS香水發表，他推薦的兩款香氛，上市後短短兩三天已被粉絲搶購一空。圖／夏利夫提供

2024世界棒球12強賽中華隊突圍奪冠，帶給台灣人民濃烈的幸福感，也一舉把棒球關注度推升到高點。當中，被球迷稱為「心靈捕手」、奪冠「隱形MVP」的12強冠軍鐵捕林家正，上周五出席ALLSAINTS香水亞洲首發記者會，他個人推薦的兩款香氛「逆骨皮革」、「破碎玫瑰」，隔天香氛上市後立即被廣大「家正婦」粉絲鎖定購買，短短兩三天，就已經把現有販售據點的香氛買光光，讓品牌緊急追加下單，超猛的銷售力，讓品牌直言「始料未及」、「林家正站台比偶像明星還厲害」。

旅美棒球捕手林家正，在12強賽事期間，就以出色的配球能力，加上時髦外型與溫柔的溝通力，不分性別收穫廣大「家正婦」、「家正夫」粉絲。回台後，他首場公開品牌活動就是ALLSAINTS香氛活動，平常比賽就習慣噴香水、自信登場的林家正，談起香氛更有說服力。從小喜歡棒球的他，個人最喜歡ALLSAINTS「逆骨皮革」，因為聞起來有手套皮革的味道，是他很熟悉心安的味道，聞了也很舒服。若要送給另一半，平常也喜歡逛花市的他推薦ALLSAINTS「破碎玫瑰」的玫瑰香調偏中性。這兩款ALLSAINTS新香氛，更是讓「家正婦」、「家正夫」們指名選購，上市的三款香氛中，他推薦的兩款目前已全數Sold Out。

ALLSAINTS香氛代理商指出，林家正難得出席品牌活動，不只這場活動出席媒體相當踴躍，記者會後隔天香水上市，短短二、三天，林家正推薦的香水第一批到貨量已銷售一空，現已下單追加。而林家正超強帶貨力，「事前真的沒料想到，真的比偶像明星還夠力。」

林家正上場比賽時有使用香水的習慣，噴點香水自信上場。圖／夏利夫提供
林家正上場比賽時有使用香水的習慣，噴點香水自信上場。圖／夏利夫提供
林家正個人喜歡皮革味香氛，ALLSAINTS逆骨皮革 (Shoreditch Leather)。圖／夏利夫提供
林家正個人喜歡皮革味香氛，ALLSAINTS逆骨皮革 (Shoreditch Leather)。圖／夏利夫提供
林家正另一款推薦香氛，ALLSAINTS破碎玫瑰 (Ravaged Rose)。圖／夏利夫提供
林家正另一款推薦香氛，ALLSAINTS破碎玫瑰 (Ravaged Rose)。圖／夏利夫提供

味道 品牌 記者會

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