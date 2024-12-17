新年走春玩香港！求財運、拜月老、遊行煙火通通有

傳統年味濃厚的「香港」，擁有距離台灣近、飛行時間短等優點，適合全家大小一同前往，既不會錯過年節氣氛，還可體驗各式各樣的新春節目及開運祈福行程。包括雄獅、東南、可樂旅遊等旅行業者，也推出一系列香港春遊行程，讓民眾可以前往香港走春祈福、享受不一樣的春節時光。

同樣是農曆新年，香港與台灣的習俗大為不同。例如台灣年夜飯必備「佛跳牆」，香港則一定要吃「盆菜」。盆菜是新界圍村傳統的食物，將各式食材放進同一個大鍋裡圍坐分享，象徵闔家團圓、盆滿缽滿。此外還有象徵財源廣進的「煎堆（金堆）」、發財好市的「髮菜蠔豉」、橫財就手的「豬手」等菜色，都是香港與台灣不同寓意的年菜。

此外，香港的除夕夜，商場與街道充滿熱鬧氣氛，店家除會延長營業至半夜，還會提供減價折扣，正是逛街購物撿便宜的好時機。另外，香港的新春紅包稱為「利是」，有「利市」之意，象徵將福氣送到更遠的地方。紅包不僅會發送給兒孫、親戚，已婚人士也通常會發給未婚者，鄰居、同事、下屬，甚至餐廳服務生都有機會收到利是，增添了更多的人情味與節日氛圍。

許多人會在新春尋求開運祈福。嗇色園「黃大仙祠」是香港最著名的廟宇之一，常年吸引無數善信到來膜拜求籤，香火鼎盛，近年也有許多民眾前來參拜參拜月老，祈求好姻緣。香港還有「觀音借庫」習俗，每年農曆正月廿六日是觀音開庫日，以紅磡觀音廟借庫為例，可向廟方購買參拜用品，拜完後由廟方派發庫錢利是，銀碼由「象徵性」的「三千萬」至「十億」皆有。最後將利是放在錢包，財星令牌放在家中財位，並把生菜和八寶包吃下，均可有助財運。

此外，「沙田車公廟」可祈求轉運，提升一整年的運勢；求事業、財運、升學者，不能錯過「天后廟」與「文武廟」；香港電影中常見的「大埔林村許願樹」亦是不少遊客前來許願的熱門景點，灣仔寶雲道的「姻緣石」也是單身者祈求脫單的人氣參拜點。各個地點的儀式、習俗也與台灣明顯不同，成為另類的文化體驗。

為迎接新年，香港還會有許多歲末折價優惠，還有年初一在尖沙咀的「新春國際匯演之夜」；年初二則於維多利亞港舉行農曆新年煙花匯演會；大年初三可至沙田馬場參與農曆新年賽馬日，各有不同特色。

針對香港新春之旅，雄獅旅遊推出除夕和大年初一出發，「3天機加酒自由行」2人1室入住旺角仕德福酒店，每人12,888元起（未稅），房型升等並加贈每日每房2客自助早餐，還含價值港幣480元大年初一國泰新春匯演之夜A區指定席次座位。「香港文華東方酒店過年專案」3天機加酒2人1室，每人25,888元起（未稅），含價值港幣1,800元的文華閣尊榮服務禮遇，內容包括早餐、下午茶、茶及咖啡、水果小食以及晚間開胃小菜和各種酒飲，同樣含國泰新春匯演之夜A區指定席次座位。

東南旅遊特別安排1月11日、2月22日出發的開運美食團體行程，包括打小人、車公廟轉好運、沙田賽馬搏財運等內容，3天2夜入住全新開幕的灣仔合和酒店，並安排米其林二星Amber法國餐廳、信記避風塘海鮮、必比登推薦大圍小館及鏞記酒家，3天2夜2人1室，每人38,888元起（含稅）。

可樂旅遊則有針對親子的香港新春團體行程，入住荃灣西如心酒店（含每人每日早餐）。行程含黃大仙祠、星光大道、太平山頂、叮叮車等市區觀光，還有香港迪士尼樂園2日門票，並安排在香港迪士尼樂園酒店內享用年夜飯，1月26日出發，4天3夜4人一室，每人38,000元起（含稅）。