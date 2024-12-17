雙平台App年度榜單公布！「Threads」奪iOS下載榜首

精彩的一年轉眼間即將結束，這一年大家即使沒有換上具有AI功能新手機，相信一定也新下載了不少App，蘋果App Store與Google Play都公告了過去一年來最受台灣使用者喜愛的應用程式與遊戲，一起來看看今年大家最愛的App有哪些！

現在只要打開蘋果App Store，就可以看到各類App的年終排行榜單，其中包括熱門免費和付費App和遊戲，以及熱門Apple Arcade遊戲，使用者還可以探索2024 App Store Award獲獎作品，由App Store編輯精選的17款出色App和遊戲，其中年度文化影響力得主之一「愛說不說2」的開發團隊更是台灣之光。

iPhone免費App下載冠軍由新興熱門社群App「Threads」奪下，在上半年還沒有什麼討論度、被視為社群備胎的Threads，下半年莫名其妙突然受到社群青睞而爆紅。第2名則是有點讓人跌破眼鏡，竟由麥當勞官方App奪下，網友猜測可能是今年會員機制重新改版，消費者只能被迫下載繼續使用相關服務。購物App酷澎則是搶攻第3名，另外不意外的則是跟上AI熱潮的ChatGPT，以及推出多年今年終於上架iOS的台灣地震速報，都成為今年用戶最常下載的熱門App。

而在Google Play則是選出由台灣團隊所開發的二手物品交易平台「厝邊MyNeighbor」獲得「年度最佳社會貢獻應用程式」，讓舊物重生、增加鄰里互動同時也避免詐騙。另外可以看出的趨勢則是AI技術導入的App在今年都大放異彩，包括榮獲年度最佳應用程式AI英文口說學習App「Speak」，用AI技術幫忙影片剪輯、畫質修復的「Adobe Express：AI影片設計」、「Winkit」等。而Google Play今年的遊戲排行榜，則是可以發現台灣玩家對於沉浸式劇情、容易上手的遊戲機制，以及知名IP的喜愛。