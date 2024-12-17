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彭千祐站台夏姿陳 口袋名單台南80年冰品老店無私公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出第三代全新形象空間，選址於新光三越台南西門新天地。圖／SHIATZY CHEN提供
設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出第三代全新形象空間，選址於新光三越台南西門新天地。圖／SHIATZY CHEN提供

創立於1978年的設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）早早享譽國際，不僅結合東方文化、輪廓、設計元素並融入當代思維，並頻頻前進巴黎時裝周發表，並為不少名人選擇為婚嫁時的高級訂製選項。SHIATZY CHEN日前已推出第三代全新店裝，選址於府城台南的新光三越台南西門新天地，今日專賣店正式開幕，並邀請到新生代人氣男星彭千祐、氣質站台。

擁有藝術背景的彭千祐陸續因「罪夢者」、「不良執念清除師」而走紅，但他也沒忘記對於藝術創作的喜愛，自2019年起每一兩年便舉辦雙人展或個展，持續展現其對藝術的熱愛。

來到台南的彭千祐在專訪時自曝是「甜食控、非常愛吃甜」，但提到台南手搖茶名店「茶の魔手」時則表示因為「上了年紀」現在最多僅會選擇半糖、五分糖；同時彭千祐並以「白糖粿、碗粿、莉莉水果店」三個字來形容台南，除了小吃魂上身，也無意間分享了他的口袋名單；而回到全身造型，彭千祐則大讚身上的毛巾繡單寧夾克套裝，因為整體看起來很低調但充滿細節如刺繡的墨蘭花，「布料雖然是水洗丹寧，但有很多的閃光，很適合穿在聖誕節、過年時候各種Party，讓你成為最閃亮的焦點。」

全新店裝以中式「屏風」為設計亮點，由於屏風具區隔空間的軟裝潢功能，又可昇華為具有家具功能的藝術品，本次SHIATZY CHEN因此使用了屏風並結合宋代三角窗欞、水磨石、玻璃鏡面等元素，讓電裝的前半部為沈穩、明亮氛圍的中式室內空間，後半段則風格丕變，轉化為超大型豪華衣櫥，讓人盡情瀏覽、恣意挑選。

將東方元素的刺繡、鑲嵌大量融合當代西式服裝的夏姿陳（SHIATZY CHEN），又以「夏姿小外套」（Shiatzy Jacket）是品牌的經典設計之一，歷經十數年改良之後在1998年定調，具立領、收合的中式連袖版型等特色，除帶有修身效果，並營造出休閒不失幹練的印象。為新空間揭幕，SHIATZY CHEN並推薦了毛呢縫珠立領短外套、立領羽絨短外套與貂毛飾邊寬袖外套三款單品，第一款以毛呢傳達出古典的工藝印象，立領羽絨短外套則相當適合戶外或旅遊的機動性，貂毛飾邊寬袖外套則散發出雍容華貴的大家風範，成為冬季大衣的風格推薦。

SHIATZY CHEN毛呢縫珠立領短外套，48,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN毛呢縫珠立領短外套，48,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
彭千祐身上穿著的SHIATZY CHEN毛巾繡單寧夾克外套套裝，56,600元。圖／SHIATZY CHEN提供
彭千祐身上穿著的SHIATZY CHEN毛巾繡單寧夾克外套套裝，56,600元。圖／SHIATZY CHEN提供
是家具、也可化作藝術品的屏風成為SHIATZY CHEN三代店裝的設計元素。圖／SHIATZY CHEN提供
是家具、也可化作藝術品的屏風成為SHIATZY CHEN三代店裝的設計元素。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN貂毛飾邊寬袖外套，54,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN貂毛飾邊寬袖外套，54,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
彭千祐（左二）出席了SHIATZY CHEN新光三越台南西門新天地專門店剪綵。記者釋俊哲／攝影
彭千祐（左二）出席了SHIATZY CHEN新光三越台南西門新天地專門店剪綵。記者釋俊哲／攝影
店裝前半部為傳統的中式空間，具沉穩明亮氛圍，後半段則延伸為「豪華衣櫥」。圖／SHIATZY CHEN提供
店裝前半部為傳統的中式空間，具沉穩明亮氛圍，後半段則延伸為「豪華衣櫥」。圖／SHIATZY CHEN提供

台南 外套 設計師

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