彭千祐站台夏姿陳 口袋名單台南80年冰品老店無私公開

創立於1978年的設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）早早享譽國際，不僅結合東方文化、輪廓、設計元素並融入當代思維，並頻頻前進巴黎時裝周發表，並為不少名人選擇為婚嫁時的高級訂製選項。SHIATZY CHEN日前已推出第三代全新店裝，選址於府城台南的新光三越台南西門新天地，今日專賣店正式開幕，並邀請到新生代人氣男星彭千祐、氣質站台。

擁有藝術背景的彭千祐陸續因「罪夢者」、「不良執念清除師」而走紅，但他也沒忘記對於藝術創作的喜愛，自2019年起每一兩年便舉辦雙人展或個展，持續展現其對藝術的熱愛。

來到台南的彭千祐在專訪時自曝是「甜食控、非常愛吃甜」，但提到台南手搖茶名店「茶の魔手」時則表示因為「上了年紀」現在最多僅會選擇半糖、五分糖；同時彭千祐並以「白糖粿、碗粿、莉莉水果店」三個字來形容台南，除了小吃魂上身，也無意間分享了他的口袋名單；而回到全身造型，彭千祐則大讚身上的毛巾繡單寧夾克套裝，因為整體看起來很低調但充滿細節如刺繡的墨蘭花，「布料雖然是水洗丹寧，但有很多的閃光，很適合穿在聖誕節、過年時候各種Party，讓你成為最閃亮的焦點。」

全新店裝以中式「屏風」為設計亮點，由於屏風具區隔空間的軟裝潢功能，又可昇華為具有家具功能的藝術品，本次SHIATZY CHEN因此使用了屏風並結合宋代三角窗欞、水磨石、玻璃鏡面等元素，讓電裝的前半部為沈穩、明亮氛圍的中式室內空間，後半段則風格丕變，轉化為超大型豪華衣櫥，讓人盡情瀏覽、恣意挑選。

將東方元素的刺繡、鑲嵌大量融合當代西式服裝的夏姿陳（SHIATZY CHEN），又以「夏姿小外套」（Shiatzy Jacket）是品牌的經典設計之一，歷經十數年改良之後在1998年定調，具立領、收合的中式連袖版型等特色，除帶有修身效果，並營造出休閒不失幹練的印象。為新空間揭幕，SHIATZY CHEN並推薦了毛呢縫珠立領短外套、立領羽絨短外套與貂毛飾邊寬袖外套三款單品，第一款以毛呢傳達出古典的工藝印象，立領羽絨短外套則相當適合戶外或旅遊的機動性，貂毛飾邊寬袖外套則散發出雍容華貴的大家風範，成為冬季大衣的風格推薦。