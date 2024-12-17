這男人戴眼鏡也太好看！WONWOO戴JINS眼鏡粉絲急尋同款

在K-POP以「最適合戴眼鏡的藝人」著稱的男團「SEVENTEEN」成員WONWOO（全圓佑），戴眼鏡的樣子被粉絲形容為「學院風男神」，最近他為日本眼鏡品牌JINS拍攝的形象廣告，一亮相讓粉絲大呼心動，紛紛鎖定他配戴的眼鏡款式購買。

WONWOO有近視，在非舞台表演的私下場合，經常以配戴眼鏡造型出現，且能駕馭多種款式鏡框，展現多變風格的反差感。JINS這次製作了一支特別影片，以WONWOO擔任主角，影片特寫了WONWOO早上起床睡眼惺忪拿起放在枕頭旁的眼鏡、戴著眼鏡刷牙的樣子、挑選搭配外出服裝的眼鏡並嶄露笑容的樣子，透過這些影片畫面，分別展現JINS的人氣商品「JINS HOMEⓇ」（2,480元）、「經典金屬膠框系列」（3,980元）、「精緻簡約系列」（2,980元）的多種風格。

WONWOO圓佑配戴JINS HOME系列眼鏡。圖／JINS提供

影片中呈現WONWOO私下自然的一面，也讓喜歡他的粉絲，紛紛前往JINS尋找同款眼鏡，想用WONWOO的同款眼鏡看世界。

WONWOO圓佑配戴JINS經典金屬膠框系列眼鏡。圖／JINS提供

9m88代言OWNDAYS AIR Ultem超輕薄鏡框

充滿書卷氣息的眼鏡再度回歸吸引眼鏡配戴者的目光，OWNDAYS推出的AIR Ultem系列超輕鏡框，邀請靈魂歌姬9m88擔任代言人，為AIR Ultem注入更多音樂與時尚元素。

OWNDAYS推出的AIR Ultem系列超輕鏡框，邀請9m88擔任代言人。圖／OWNDAYS提供

OWNDAYS AIR Ultem系列，使用與醫療器具同等級的高彈力性Ultem材質製成，即使踩壓也不容易損壞；強調「輕量」、「柔韌」與「高舒適性」。長期戴眼鏡最怕壓迫感與配戴疲勞，AIR Ultem系列鏡框的極輕量設計有效減輕鼻梁與耳朵的壓力，此外，柔軟且不易斷裂的特性，讓AIR Ultem成為不論性別或年齡「跨越世代、仍深受顧客喜愛」的系列，更是OWNDAYS的超級暢銷款。AIR Ultem系列眼鏡全品項售價1,990元至4,490元。