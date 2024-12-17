響應12/18國際移工日！全家便利商店攜One-Forty宣布打造全國最大規模移工中文教室

全家便利商店再推移民工友善服務新計畫，於12月18日國際移工日前夕，「全家」與深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Forty攜手，宣布啟動「2025一起友善移工」零錢捐計畫，將透過「移工在家學中文」及「移工筆友校園暨全民教育」兩大行動，促進文化融合與共創包容社會，鼓勵民眾即日起可至「全家愛心大平台」（店舖零錢捐箱、會員APP或FamiPort），以公益捐款支持One-Forty。

根據11月最新調查，「全家」今年致力打造多語系、多商品的友善賣場，已深獲97%以上移工肯定，是最多移工第一選擇的超商品牌。展望2025年，「全家」將朝線上線下都友善的方向持續優化，擴大東南亞商品專區至少750店、APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」提供多語系呈現，使移工更容易查找商品。並進一步將全台逾4,200間「全家」店舖打造成最親近的巷口中文教室，全力支援One-Forty移工學校的招生、教材發送、生活學習場域等，共同助力與友善「台灣新家人」。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，感謝「全家」透過多語系的友善賣場，使移工突破隔閡，在便利商店消費過程中更加舒適自在。然「中文學習」仍是移工能否融入社會的關鍵，據此One-Forty自2015年起免費開辦移工人生學校，包含課堂教室授課、自學進修教材、線上學習頻道等，迄今已協助超過10萬名移工。明年將在「全家」的協助下，擴大移工教育影響力，亦讓台灣民眾有機會更加理解東南亞文化。

「全家」總經理薛東都表示，「全家」認同One-Forty致力於移工中文教育、幫助新家人融入台灣社會的理念，將以「全家愛心大平台」勸募行動及全台逾4,200間「全家」實體店舖全力支持，讓便利商店不僅是移工朋友的「第三生活空間」，更化身為學習中文與體驗台灣文化的場域，並邀請更多台灣民眾共同重視「新家人」。

鼓勵民眾可以實際捐款支持，一為「移工在家一起學中文計畫」，幫助至少2,500位移工獲得免費教材，製作20支中文教學影片，舉辦8場跨縣市的便利商店中文實戰教室。其中，教材將擴大至4國語言，可服務印、越、泰、菲等東南亞移工；透過「全家」店到店贊助物流服務，使移工至店舖就近領取，免去個人物品寄送到工廠或雇主家中的困擾；教材中設計便利商店專章，並附有溝通友善墊板，讓移工在家自學之餘，更能持學習單到店舖實戰演練。

二為「移工筆友校園暨全民教育計畫」，讓移工友善意識與文化理解從校園深耕、拓展至整體社會。One-Forty將於2025年舉辦50場校園活動、招募100名種子教師，邀請全台1,000名學生以書信方式理解移工生命故事、給予回饋打氣感激，彷彿交了一位跨國籍跨文化的小小筆友。「全家」則為小小筆友將店舖化身為教室課堂，帶領孩子走出校園、走入「全家」，了解移民工友善措施、體驗東南亞餐食，讓孩子從小認識多元文化、學習同理，後續也將擴展至全民，推出移工筆友網路倡議活動，讓全民與移工朋友透過網路書信展開文化交流。

「全家」今年致力打造多語系、多商品的友善賣場，經過一年已深獲肯定，是最多移工第一選擇的超商品牌。11月中旬由One-Forty執行回收1,300份受訪者有效問卷，結果顯示有7成以上移工在選擇便利商店時會優先選擇「全家」，更有97%以上移工認為「全家」友善賣場措施確實減少了消費語言隔閡、誤踩宗教飲食禁忌2大痛點，有效提升購物舒適度，其中以東南亞4國語系溝通友善墊板、印尼及越南文調理飲品菜單的「語言友善措施」，以及NO PORK無豬肉熟食區、鮮食商品NO PORK標示之「食品友善標示」最受肯定。

連續兩屆獲得移民工文學獎的移工莉莉Ririn Arumsari表示，「全家」店舖內的語言友善措施，如溝通友善墊板或FamiPort多語系介面讓在台灣的生活更方便；更獲許多店舖夥伴認同，如「全家」中壢聯運店黃瑀雁店長表示，溝通友善墊板於營業現場發揮極大作用，幫助店員與移工顧客溝通「秒懂」，讓服務更到位且同理；日前獲頒2024傑出店長的「全家」福山店陳柔恩店長則大力認同鮮食商品NO PORK標示，使移工族群進店時能放心地購物，南洋酸辣燙「馬尚煮」及東南亞商品專區，滿足移工思鄉情懷的需求。

展望2025年，「全家」移工友善賣場將朝「線上線下都友善」的方向持續優化，擴大東南亞商品專區至少750店、「NO PORK熟食區」至500店、全店無豬肉鮮食持續換上貼有「NO PORK標示」的包裝版本、陸續推出全新南洋風味餐食、APP地圖趣「東南亞商品友善地圖」提供多語系顯示，使移工更容易查找商品。今年10月起，「全家」店內之自助微波指引已新增東南亞語系標示，店內台新銀行、國泰世華銀行ATM，亦支援中、日、韓及東南亞4國語系介面。

響應國際移工日，「全家」推出多項商品優惠，即日起至12月24日南洋酸辣燙「馬尚煮」享買2送2優惠；FamiCollection鮮乳餅、雙色脆薯片、海鹽焦糖爆米花、芭樂鮮果乾、土芒果青鮮果乾等超過40款指定穆斯林友善專區商品，提供第2件5折起限時優惠；東南亞貨架商品專區則有香脆卡拉薯條、香蕉脆片、典藏黑雪茄威化捲共9款HALAL認證東南亞零食，則享加10元多1件優惠。