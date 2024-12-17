快訊

陸女遭棄屍雪梨！警尋獲第2具遺體疑為台灣尪 雙雙遇害可能原因曝

政院人事總處藏霸凌女王？同仁請喪假卻挨酸「趕快燒一燒」

考試院人事同意權投錯票 黃珊珊致歉「往後會更小心」、遭黨團開罰5萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

43歲宋慧喬亮相電影新作發布會 網讚：歲月不敗的美人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122

韓流女神宋慧喬，昨日出席在首爾龍山CGV舉行的電影《黑修女們》發布會，是睽違大螢幕多時的她久違回歸的新作。在活動上，宋慧喬身穿貼和身材的黑色西裝褲裝，搭配俐落短髮，身為Chaumet 品牌大使的喬妹在這個重要時刻也不忘配戴Chaumet寬版的玫瑰金鑲鑽Bee My Love手環，以簡約俐落的穿搭展現了成熟女性的獨特魅力，無論是顏值還是氣質都相當出眾。現場媒體紛紛稱讚她的狀態非常好，更有網友大讚42歲的她是「歲月不敗的美人」。

Chaumet以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列，由獨特的六角形形狀組成圓潤柔美的圖案，並以讓人想起蜂蜜的玫瑰金色調製作，無疑是宋慧喬最經常配戴的珠寶作品。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵，標誌性的蜂巢元素是設計的核心，以鏡面拋光金屬、以及璀璨鑽石，捕捉生動又和諧的時尚氛圍，能自由混搭，即便如宋慧喬一樣一身黑，也能襯托個人的穿搭魅力，在舉手投足之間閃耀絢爛光彩。

宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖／摘自藝人IG @kyo1122
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供

穿搭 魅力

延伸閱讀

宋慧喬同款「斷電T恤」台幣兩百元即可入手！下班癱躺沙發像極了你我

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主　貓系高級冷臉隨便拍都美

秀智、宋慧喬分享慶生合照 夢幻畫面太美

馬甲炸出豐滿上圍！Dara「40公斤卻超有料」演唱會造型越來越辣 極品身材太扯了

相關新聞

彭千祐站台夏姿陳 口袋名單台南80年冰品老店無私公開

創立於1978年的設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）早早享譽國際，不僅結合東方文化、輪廓、設計元素並融入當代思...

這男人戴眼鏡也太好看！WONWOO戴JINS眼鏡粉絲急尋同款

在K-POP以「最適合戴眼鏡的藝人」著稱的男團「SEVENTEEN」成員WONWOO（全圓佑），戴眼鏡的樣子被粉絲形容為...

響應12/18國際移工日！全家便利商店攜One-Forty宣布打造全國最大規模移工中文教室

全家便利商店再推移民工友善服務新計畫，於12月18日國際移工日前夕，「全家」與深耕東南亞移工教育的非營利組織One-Fo...

43歲宋慧喬亮相電影新作發布會 網讚：歲月不敗的美人

韓流女神宋慧喬，昨日出席在首爾龍山CGV舉行的電影《黑修女們》發布會，是睽違大螢幕多時的她久違回歸的新作。在活動上，宋慧...

森/CASA 19周年限定版「CH24．Y-Chair」煙燻橡木×墨黑皮革　獨家限量夢幻珍藏

2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典...

潤娥加入VALENTINO CELINE最新品牌大使是劉詩詩

隨著時尚創意換血，時尚品牌也迎來全新的品牌大使，演繹全新的設計風格。今年稍早曾出席VALENTINO Pavillon ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。