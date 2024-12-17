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43歲宋慧喬亮相電影新作發布會 網讚：歲月不敗的美人
韓流女神宋慧喬，昨日出席在首爾龍山CGV舉行的電影《黑修女們》發布會，是睽違大螢幕多時的她久違回歸的新作。在活動上，宋慧喬身穿貼和身材的黑色西裝褲裝，搭配俐落短髮，身為Chaumet 品牌大使的喬妹在這個重要時刻也不忘配戴Chaumet寬版的玫瑰金鑲鑽Bee My Love手環，以簡約俐落的穿搭展現了成熟女性的獨特魅力，無論是顏值還是氣質都相當出眾。現場媒體紛紛稱讚她的狀態非常好，更有網友大讚42歲的她是「歲月不敗的美人」。
Chaumet以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列，由獨特的六角形形狀組成圓潤柔美的圖案，並以讓人想起蜂蜜的玫瑰金色調製作，無疑是宋慧喬最經常配戴的珠寶作品。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵，標誌性的蜂巢元素是設計的核心，以鏡面拋光金屬、以及璀璨鑽石，捕捉生動又和諧的時尚氛圍，能自由混搭，即便如宋慧喬一樣一身黑，也能襯托個人的穿搭魅力，在舉手投足之間閃耀絢爛光彩。
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