43歲宋慧喬亮相電影新作發布會 網讚：歲月不敗的美人

韓流女神宋慧喬,昨日出席在首爾龍山CGV舉行的電影《黑修女們》發布會,是睽違大螢幕多時的她久違回歸的新作。在活動上,宋慧喬身穿貼和身材的黑色西裝褲裝,搭配俐落短髮,身為Chaumet 品牌大使的喬妹在這個重要時刻也不忘配戴Chaumet寬版的玫瑰金鑲鑽Bee My Love手環,以簡約俐落的穿搭展現了成熟女性的獨特魅力,無論是顏值還是氣質都相當出眾。現場媒體紛紛稱讚她的狀態非常好,更有網友大讚42歲的她是「歲月不敗的美人」。

Chaumet以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列,由獨特的六角形形狀組成圓潤柔美的圖案,並以讓人想起蜂蜜的玫瑰金色調製作,無疑是宋慧喬最經常配戴的珠寶作品。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵,標誌性的蜂巢元素是設計的核心,以鏡面拋光金屬、以及璀璨鑽石,捕捉生動又和諧的時尚氛圍,能自由混搭,即便如宋慧喬一樣一身黑,也能襯托個人的穿搭魅力,在舉手投足之間閃耀絢爛光彩。 宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖/摘自藝人IG @kyo1122 Bee My Love手環,18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖/摘自藝人IG @kyo1122 宋慧喬配戴CHAUMET珠寶作品出席《黑修女們》電影發布會。圖/摘自藝人IG @kyo1122 Bee My Love手環,18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供