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森/CASA 19周年限定版「CH24．Y-Chair」煙燻橡木×墨黑皮革　獨家限量夢幻珍藏

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」以溫潤的皮革紋理、精湛的職人工藝，展現「森/CASA」一直以來的溫柔堅持，打造大人味的獨特美好。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」以溫潤的皮革紋理、精湛的職人工藝，展現「森/CASA」一直以來的溫柔堅持，打造大人味的獨特美好。圖／森/CASA提供

2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典：「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」，融出北歐美好的森林祝福。丹麥巨匠Hans J. Wegner漢斯．威格納於1950年誕生的指標設計CH24．Wishbone Chair．Y-Chair，以煙燻橡木帶出溫潤濃巧克力、墨黑牛皮，繪出19年觸動人心的故事。

當年因為喜歡Hans J. Wegner的Y-Chair，在日本偶然與Carl Hansen & Søn總裁相識的契機下，「森/CASA」因而誕生。在歡慶「森/CASA」19歲生日之際，第一件生日禮就是將最初成立「森/CASA」的原點Y-Chair以獨家限定版推出，並選擇巧克力般柔和細緻的煙燻橡木暖色，展現一直以來希望「森/CASA」帶來的溫暖，黑色的頂級皮革則蘊含著優雅、沉穩與靜謐，原木與皮革相乘，呈現貼近北歐大自然的森林感以及簡約俐落的成熟大人味。

Hans J. Wegner曾於90年代嘗試以馬鞍皮與木椅架構相結合，最終因製作困難而深埋圖紙。Carl Hansen & Søn歷經數年不斷測試下突破困境，以頂尖技術將木椅與皮革完美搭配，2019年初次亮相立即風靡全球，設計迷對不曾看過的優雅極致，無不驚嘆。

全球唯一、專屬於「森/CASA」的19周年巧克力限定版，以橡木寫著從過去的痕跡、用皮革刻劃未來的記憶。其特殊的煙燻色澤與天然油裝，映出獨一無二的木紋之美，細細輕撫，指尖傳來原木深淺有致的年輪印記。墨黑牛皮坐墊，選用歐洲頂級的植鞣苯染皮革，展現自然透明感的原始紋理。黃銅銅牌刻有「森/CASA」全球獨家的限定編號，是它的專屬密碼。每個細節都顯現 Hans J. Wegner與頂尖職人工匠對最高工藝技術的完美追求，歷久彌新。即日起至2024年12月28日期間限定限量推出，堪稱夢幻珍藏。

「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」的墨黑牛皮坐墊，選用歐洲頂級的植鞣苯染皮革，展現自然透明感的原始紋理。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」的墨黑牛皮坐墊，選用歐洲頂級的植鞣苯染皮革，展現自然透明感的原始紋理。圖／森/CASA提供
2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典：「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」。圖／森/CASA提供
2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典：「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」每個細節都顯現 Hans J. Wegner與頂尖職人工匠對最高工藝技術的完美追求，歷久彌新。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」每個細節都顯現 Hans J. Wegner與頂尖職人工匠對最高工藝技術的完美追求，歷久彌新。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」以溫潤的皮革紋理、精湛的職人工藝，展現「森/CASA」一直以來的溫柔堅持，打造大人味的獨特美好。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」以溫潤的皮革紋理、精湛的職人工藝，展現「森/CASA」一直以來的溫柔堅持，打造大人味的獨特美好。圖／森/CASA提供
2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典：「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」。圖／森/CASA提供
2025年是「森/CASA」的19歲生日，首次與Carl Hansen & Søn帶來「森/CASA」19周年的獨家經典：「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」的黃銅銅牌，刻有「森/CASA」全球獨家的限定編號。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」的黃銅銅牌，刻有「森/CASA」全球獨家的限定編號。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」選擇巧克力般柔和細緻的煙燻橡木暖色，映出獨一無二的木紋之美。圖／森/CASA提供
「CH24．Y-Chair巧克力限定版．煙燻橡木×墨黑皮革」選擇巧克力般柔和細緻的煙燻橡木暖色，映出獨一無二的木紋之美。圖／森/CASA提供

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