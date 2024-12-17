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潤娥加入VALENTINO CELINE最新品牌大使是劉詩詩
隨著時尚創意換血，時尚品牌也迎來全新的品牌大使，演繹全新的設計風格。今年稍早曾出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀，並與創意總監Alessandro Michele合影的韓國女星林允兒（Yoona Lim，又譯潤娥），如今正式成為VALENTINO的品牌大使。今日稍早，品牌透過官方社群宣布這位最曾特地來為Alessandro Michele加入VALENTINO後的首個大秀捧場的南韓女星為最新品牌大使。
而前鎮子才簽下另一南韓女星秀智為品牌大使的CELINE，也於日前宣佈大陸女星劉詩詩出任最新全球品牌大使。這位被認為帶貨力超強的女演員，以其優雅氣質和獨特魅力深受觀眾喜愛，她日前出席時尚活動，一身帥氣的飛行員造型就出自CELINE，「一直以來，我都十分鍾愛CELINE單品。在我看來，CELINE是純粹巴黎風格和極致女性特質的象徵。」劉詩詩說。
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