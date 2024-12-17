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潤娥加入VALENTINO CELINE最新品牌大使是劉詩詩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林允兒（潤娥）成為VALENTINO品牌大使。圖／摘自品牌官方IG
林允兒（潤娥）成為VALENTINO品牌大使。圖／摘自品牌官方IG

隨著時尚創意換血，時尚品牌也迎來全新的品牌大使，演繹全新的設計風格。今年稍早曾出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀，並與創意總監Alessandro Michele合影的韓國女星林允兒（Yoona Lim，又譯潤娥），如今正式成為VALENTINO的品牌大使。今日稍早，品牌透過官方社群宣布這位最曾特地來為Alessandro Michele加入VALENTINO後的首個大秀捧場的南韓女星為最新品牌大使。

而前鎮子才簽下另一南韓女星秀智為品牌大使的CELINE，也於日前宣佈大陸女星劉詩詩出任最新全球品牌大使。這位被認為帶貨力超強的女演員，以其優雅氣質和獨特魅力深受觀眾喜愛，她日前出席時尚活動，一身帥氣的飛行員造型就出自CELINE，「一直以來，我都十分鍾愛CELINE單品。在我看來，CELINE是純粹巴黎風格和極致女性特質的象徵。」劉詩詩說。

林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀與創意總監合影。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀與創意總監合影。圖／摘自藝人IG
劉詩詩出席時尚活動，帥氣造型出自CELINE。圖／摘自藝人微博
劉詩詩出席時尚活動，帥氣造型出自CELINE。圖／摘自藝人微博
劉詩詩成為CELINE全球品牌大使。圖／CELINE提供
劉詩詩成為CELINE全球品牌大使。圖／CELINE提供
林允兒（潤娥）成為VALENTINO品牌大使。圖／摘自品牌官方IG
林允兒（潤娥）成為VALENTINO品牌大使。圖／摘自品牌官方IG
劉詩詩成為CELINE全球品牌大使。圖／CELINE提供
劉詩詩成為CELINE全球品牌大使。圖／CELINE提供
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG
林允兒（潤娥）出席VALENTINO Pavillon des Folies 2025春夏系列時裝秀。圖／摘自藝人IG

CELINE 劉詩詩 品牌 女星 潤娥

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