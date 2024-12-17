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聯名潮鞋新作登場！Converse攜手荷蘭潮牌Patta、EPT揪GRAFFLEX打造台灣限定款

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Converse攜手阿姆斯特丹街頭潮牌Patta，推出特別版Chuck 70鞋款與服飾系列。圖／Converse提供
Converse攜手阿姆斯特丹街頭潮牌Patta，推出特別版Chuck 70鞋款與服飾系列。圖／Converse提供

2024年尾聲聯名潮鞋新作登場，Converse攜手阿姆斯特丹街頭潮牌Patta，推出特別版Chuck 70鞋款與服飾系列，慶祝Patta品牌成立20周年。韓國人氣品牌EPT攜手潮流藝術家GRAFFLEX翻玩經典笑臉，打造台灣限定聯名系列。

Converse x Patta聯名系列

來自荷蘭、創立於2004年的Patta，品牌創辦人因對球鞋與Hip Hop的熱愛而創立品牌，一開始以球鞋買手店而受歡迎，後來經營出獨有風格發展為獨立品牌，後來也與眾多品牌推出過聯名球鞋。

這次Converse與Patta的聯名系列，經典的Chuck 70鞋身採用了醒目的Patta標誌印花，並由象牙白搭配徽章藍印花，以及經典黑搭配明綠色印花兩種經典配色組合進行詮釋，以此向2014系列的經典原作致敬。鞋底飾以「20 Down」字樣，致敬Patta的品牌歷程。同時，Converse標誌性的後跟標同樣更換了Patta標誌，而徽標貼片、鞋頭等則保留了經典Chuck 70鞋款元素。除了聯名鞋，此聯名系列也有服飾選擇。Converse x Patta聯名系列於Converse台北信義A11專賣店（台北新光三越A11館四樓）、Converse桃園統領百貨店限量發售。

Converse x Patta聯名版Chuck 70，象牙白色，3,480元。圖／Converse提供
Converse x Patta聯名版Chuck 70，象牙白色，3,480元。圖／Converse提供
Converse x Patta聯名版Chuck 70，黑色，3,480元。圖／Converse提供
Converse x Patta聯名版Chuck 70，黑色，3,480元。圖／Converse提供

韓國EPT X GRAFFLEX台灣限定聯名

韓國人氣品牌EPT（East Pacific Trade），攜手亞洲潮流藝術家—GRAFFLEX打造台灣限定聯名款，並於EPT全台首間限定快閃店（瑪黑家居中山店）搶先販售聯名系列商品。

韓國EPT攜手潮流藝術家GRAFFLEX推出限量聯名系列商品。圖／瑪黑家居選物提供
韓國EPT攜手潮流藝術家GRAFFLEX推出限量聯名系列商品。圖／瑪黑家居選物提供

GRAFFLEX是亞洲炙手可熱的韓國街頭潮流藝術家，曾與NIKE、CASETiFY以及BE@RBRICK多次合作，私下更是收藏超過百雙潮鞋。GRAFFLEX將自己經典的「沒有眼睛的笑臉」圖騰結合EPT品牌標誌，以黃色與黑色的鮮明對比呈現獨特的創作視角。EPT x GRAFFLEX限量聯名系列包含鞋履、服飾以及周邊配件，於EPT全台首家快閃店及瑪黑家居官網獨家限量販售。韓國EPT X GRAFFLEX聯名FAT復古皮革滑板鞋，台灣定價4,600元。

韓國EPT X GRAFFLEX聯名FAT復古皮革滑板鞋，台灣定價4,600元。圖／瑪黑家居選物提供
韓國EPT X GRAFFLEX聯名FAT復古皮革滑板鞋，台灣定價4,600元。圖／瑪黑家居選物提供
韓國EPT X GRAFFLEX聯名FAT復古皮革滑板鞋，台灣定價4,600元。圖／瑪黑家居選物提供
韓國EPT X GRAFFLEX聯名FAT復古皮革滑板鞋，台灣定價4,600元。圖／瑪黑家居選物提供

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