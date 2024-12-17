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注目新聯名！ECCO x White Mountaineering限量膠囊系列 忠孝SOGO期間限定快閃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
適逢ECCO BIOM家族15周年，限量聯名結合White Mountaineering主理人相澤陽介的設計美學，嶄新演繹BIOM C-TRAIL及BIOM 2.1 X MOUNTAIN兩大熱門戶外運動鞋。圖／ECCO提供
適逢ECCO BIOM家族15周年，限量聯名結合White Mountaineering主理人相澤陽介的設計美學，嶄新演繹BIOM C-TRAIL及BIOM 2.1 X MOUNTAIN兩大熱門戶外運動鞋。圖／ECCO提供

冷氣團一波波報到，此時最需要有效保暖、輕量沒負擔、同時具備高顏值的禦寒服飾裝備。丹麥鞋履與生活風格品牌ECCO攜手日本戶外時尚領域先鋒品牌White Mountaineering，推出ECCO x White Mountaineering限量聯名膠囊系列，即日起至1月12日聯名快閃店於SOGO忠孝館一樓前廣場推出。

ECCO x White Mountaineering快閃店位於台北SOGO忠孝館一樓前廣場。／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering快閃店位於台北SOGO忠孝館一樓前廣場。／ECCO提供

來自日本的機能時尚品牌White Mountaineering以探險精神和前衛設計為理念，從山川曠野中汲取創意，打造適合都市生活的戶外服飾。這次雙方首次聯手，採用ECCO經典頂級皮革，結合簡約設計及創新科技，打造一系列融合山系機能風與功能性美學的單品。

丹麥鞋履與生活風格品牌ECCO攜手日本戶外時尚領域先鋒品牌White Mountaineering，推出限量聯名膠囊系列。圖／ECCO提供
丹麥鞋履與生活風格品牌ECCO攜手日本戶外時尚領域先鋒品牌White Mountaineering，推出限量聯名膠囊系列。圖／ECCO提供

基於機能、舒適、潮流三大設計理念，這次聯名服飾有三大亮點：服飾上不同位置撞色拼接的OTIS牛皮裝飾，輕薄呈現霧面質地，近似橡膠的觸感彰顯整體戶外風格；羽絨外套及背心採用高品質羽絨，具有保暖、輕量、透氣三大功用，且羽絨含量均高達90%，保暖效能為國際最高標準，是冬季最佳輕暖選擇；部分款式運用高門檻GORE-TEX兩層或三層防水科技，可防水防風，也能依不同場合挑選合適單品。

版型延續北歐丹麥極簡風格，聯名服裝系列大面積覆蓋深黑、午夜藍、薰衣草紫、灰粉等低飽和度秋冬色系，同時運用抽繩、魔鬼氈方便調整衣物鬆緊，多個口袋便於拿取隨身物品等實用設計。ECCO BIOM鞋履家族，也在這次限量聯名展現全新風貌，帶來BIOM C-TRAIL及BIOM 2.1 X MOUNTAIN兩大熱門系列的嶄新演繹。

ECCO X White Mountaineering BIOM 2.1 X MOUNTAIN男鞋白色，13,800元。圖／ECCO提供
ECCO X White Mountaineering BIOM 2.1 X MOUNTAIN男鞋白色，13,800元。圖／ECCO提供
ECCO X White Mountaineering BIOM C-TRAIL男鞋黑色，12,800元。圖／ECCO提供
ECCO X White Mountaineering BIOM C-TRAIL男鞋黑色，12,800元。圖／ECCO提供

The North Face喜馬拉雅羽絨服30周年特別款

冬季最需要出色的保暖服飾抵禦風寒。The North Face今年秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款，從1994年經典款式汲取靈感，經過重新設計與優化。搭載限定版LOGO設計採用600蓬鬆度RDS 1 認證甄選鵝絨填充，提供高效的保暖性能和出色的壓縮能力，便於外出時收納。羽絨服外層使用上蠟防撕裂材質，隨著時間外表會呈現輕微古銅色。

The North Face今年秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款，也帶來新色系設計。圖／The North Face提供
The North Face今年秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款，也帶來新色系設計。圖／The North Face提供
The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供
The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供

版型選擇除了Oversize穿搭，也有短版合身設計，腰部內置帶繩索扣的抽繩自由調節穿著舒適度及穿搭造型。今年秋冬的喜馬拉雅羽絨服也換上新面貌，除了經典黑色也帶來咖啡棕、香芋紫、粉紅等新色系，採用550蓬鬆度RDS認證鵝絨填充及DWR防潑水處理，在出眾的抗寒保暖性能下滿足各式秋冬穿搭需求。

The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供
The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供
The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供
The North Face秋冬呈現2024年喜馬拉雅羽絨服三十周年特別款。圖／The North Face提供

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