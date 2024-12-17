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新村站著吃「酒水免費」！日本漢堡排「加量再折200」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新村站著吃烤肉ATT店設有「Somaek Bar」，提供韓式起司炸熱狗、炸年糕等多種下酒菜。圖／新村站著吃烤肉提供
新村站著吃烤肉ATT店設有「Somaek Bar」，提供韓式起司炸熱狗、炸年糕等多種下酒菜。圖／新村站著吃烤肉提供

來自韓國的「新村站著吃烤肉」，將於12月19日於台北信義ATT開設台灣第3間分店，限時推出「酒水免費」開幕優惠；自日本登台的漢堡排「肉的長谷川」，也將於高雄開設南台灣首間門市，並享「日本和牛漢堡排套餐 加量又特價」優惠。

自2019年6月由韓國正式登台的「新村站著吃烤肉」，目前在台北信義區、台中PARK2 草悟廣場設有分店。12月19日起，新村站著吃烤肉將再於信義ATT開設全台第三間分店，店內採用2層樓空間規劃，可容納超過百人。

新村站著吃信義ATT店一樓特別設計「Somaek Bar 新村站著吃烤肉」，除了烤肉、辣炒年糕等餐點，還特別推出韓式起司炸熱狗、炸年糕、香腸、極細脆薯條、辣炒年糕等多種下酒菜。二樓則是經典的鐵桶圓桌用餐空間，讓民眾盡興享受來自韓國的特色烤肉。為讓民眾感受韓國的飲酒文化，店內也獨家販售500ml、700ml的燒啤。

為慶祝新店開幕，12月19日當天，二樓酒水可享「免費招待」，一樓則可享「打卡贈700ml燒啤」，另外，12月19日至12月25日，一樓Somaek Bar也推出「新村猛男和你一起喝燒啤過聖誕」活動，開幕首週末並將邀請DJ Andre G進駐。

今年4月登台的日本漢堡排「肉的長谷川」，繼於台北誠品南西、林口三井 Outlet、新莊宏匯廣場與新竹巨城購物中心開設分店後，並大受好評，將於12月19日正式在高雄漢神巨蛋廣場開設南台灣首店，並自即日起開始試營運。

為慶祝新店開幕，12月18日至12月20日期間，點購「日本和牛漢堡排套餐」原價699元，優惠價499元，漢堡排重量並由180公克升級為270公克，現享「加量又特價」。針對全台門市，即日起至1月15日期間，凡點購長谷川任一套餐，即贈「beard papa’s卡士達千層捲」一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本漢堡排「肉的長谷川」將在高雄漢神巨蛋廣場開設南台灣首間分店。
日本漢堡排「肉的長谷川」將在高雄漢神巨蛋廣場開設南台灣首間分店。
新村站著吃烤肉ATT店採兩層樓規劃。圖／新村站著吃烤肉提供
新村站著吃烤肉ATT店採兩層樓規劃。圖／新村站著吃烤肉提供

日本和牛 漢堡 烤肉

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