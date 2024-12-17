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發現茶 x 查理布朗 聯名推出「更kńg∣黑糖可麗捲 」

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。圖/品牌提供
網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。圖/品牌提供

網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。新品黑糖可麗捲獨創出「台日熱煎黑糖脆片」，結合世界麵包大賽指定石臼麵粉及法國空運奶油，以台灣專業烘焙手藝搭配跨國頂級食材，即日起開始限量販售。

查理布朗創辦人侯景中，將傳統法式布列塔尼可麗餅升級，使用跨國經典食材與台灣傳統元素，使用世界麵包大賽指定的法國石臼麵粉，與Flechar無水醱酵奶油融合出酥脆餅皮， 0.1cm極薄烘焙工藝使餅皮層層疊出12層酥脆，入口酥化的口感帶出奶油極致香氣。內餡則結合台灣百年寶山與沖繩黑糖，以高溫熱煎冷出黑糖薄脆片，濃郁的焦糖香與酥脆口感在口中層層爆發。

『更！可麗捲』產品其廣受歡迎的無添加系列有台南13號落花生、黃金18兩後腿肉鬆、坪林優質文山青茶等經典口味，皆獲得消費者好評。此次不僅延續經典，更在口感和風味上進行大膽突破，推出更富有雙重特色的全新私房風味系列，讓口感更豐富、風味更突出。私房系列包括沖繩 x 新竹寶山雙黑糖口味，及榮獲世界AOC巧克力金獎的AMEDI x 荷蘭頂級可可雙巧克力口味，每一口都讓人驚艷。全新推出的黑糖可麗捲系列，7入加量不加價，讓小資族也能輕鬆享受。

網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。圖/品牌提供
網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。圖/品牌提供

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