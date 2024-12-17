免手動切換冷熱風！Dyson藍牙造型器輕鬆打理完美髮型 新春絲絨紅限定版同步登場

已經在國外上市一陣子的Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，搶在耶誕派對、送禮旺季前終於在台上市了！是Dyson美髮造型商品中首款可連接藍牙的全新美髮產品，只要連接MyDyson APP，輸入髮質狀況及理想造型期待，即可配合個人需求打造專屬造型流程，不用再像以往手動切換冷熱風，開啟「i.d. curl」模式，就會自動調整吹整秒數，輕鬆省力打造完美髮型。

Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器同樣搭載第9代數位馬達與智慧溫控技術，配備6款造型配件，滿足到吹乾、抗毛躁、直髮及捲髮效果，其中全新「錐形髮捲」可在造型時更深入及貼近髮根，讓長髮均勻纏繞，打造更加清晰的捲髮線條；而上緊下鬆的特殊設計，除了讓捲髮形狀更自然蓬鬆，也讓自然漸進的捲度效果更加彈性持久。

除了可連接MyDyson APP打造個人化造型流程外，APP內還提供了使用教學與多種不同髮型風格的造型指南，讓使用者在家就像隨時有造型師隨侍在側一樣，輕鬆變換喜愛的美髮造型。

看準送禮需求，Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器一次推出珊瑚莓、綠松石，以及長春花藍3種配色，即日起開賣，除了全新「錐形持久髮捲」，還有快速乾髮吹嘴、軟質順髮梳、40mm長型髮捲、乾髮抗毛躁風嘴、加大版圓頭豐髮梳等6個配件，售價17,600元，官網購買再限時加贈美髮雙梳2入組與摺疊收納包。