快訊

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

免手動切換冷熱風！Dyson藍牙造型器輕鬆打理完美髮型 新春絲絨紅限定版同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器即日起開賣，售價17,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器即日起開賣，售價17,600元。記者黃筱晴／攝影

已經在國外上市一陣子的Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，搶在耶誕派對、送禮旺季前終於在台上市了！是Dyson美髮造型商品中首款可連接藍牙的全新美髮產品，只要連接MyDyson APP，輸入髮質狀況及理想造型期待，即可配合個人需求打造專屬造型流程，不用再像以往手動切換冷熱風，開啟「i.d. curl」模式，就會自動調整吹整秒數，輕鬆省力打造完美髮型。

Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器同樣搭載第9代數位馬達與智慧溫控技術，配備6款造型配件，滿足到吹乾、抗毛躁、直髮及捲髮效果，其中全新「錐形髮捲」可在造型時更深入及貼近髮根，讓長髮均勻纏繞，打造更加清晰的捲髮線條；而上緊下鬆的特殊設計，除了讓捲髮形狀更自然蓬鬆，也讓自然漸進的捲度效果更加彈性持久。

除了可連接MyDyson APP打造個人化造型流程外，APP內還提供了使用教學與多種不同髮型風格的造型指南，讓使用者在家就像隨時有造型師隨侍在側一樣，輕鬆變換喜愛的美髮造型。

看準送禮需求，Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器一次推出珊瑚莓、綠松石，以及長春花藍3種配色，即日起開賣，除了全新「錐形持久髮捲」，還有快速乾髮吹嘴、軟質順髮梳、40mm長型髮捲、乾髮抗毛躁風嘴、加大版圓頭豐髮梳等6個配件，售價17,600元，官網購買再限時加贈美髮雙梳2入組與摺疊收納包。

另外，迎接農曆新年，Dyson也同步亮相絲絨紅新春限定版吹風機與二合一吹風直髮器，從宋代鈞瓷的釉面中汲取靈感，推出霧面順滑觸感的絲絨紅色搭配寓意吉祥的綢緞金，超級喜氣。Dyson Supersonic Nural吹風機絲絨紅新春限定版即日起全台上市，售價14,600元；Dyson Airstrait二合一吹風直髮器絲絨紅新春限定版則預計於12月下旬之後開始販售，售價16,600元。

透過MyDyson APP可調整個人喜愛的吹整模式。記者黃筱晴／攝影
透過MyDyson APP可調整個人喜愛的吹整模式。記者黃筱晴／攝影
Dyson同步亮相絲絨紅新春限定版Supersonic Nural吹風機與二合一吹風直髮器。記者黃筱晴／攝影
Dyson同步亮相絲絨紅新春限定版Supersonic Nural吹風機與二合一吹風直髮器。記者黃筱晴／攝影
開啟「i.d. curl」模式，造型器就會自動依照設定的吹整秒數調整冷熱風模式。記者黃筱晴／攝影
開啟「i.d. curl」模式，造型器就會自動依照設定的吹整秒數調整冷熱風模式。記者黃筱晴／攝影
與先前機種最大差異是機身上多了藍牙連線指示燈。記者黃筱晴／攝影
與先前機種最大差異是機身上多了藍牙連線指示燈。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，搭配全新「錐形持久髮捲」，還有快速乾法吹嘴、軟質順髮梳、40mm長型髮捲、乾髮抗毛躁風嘴、加大版圓頭豐髮梳等6個配件，售價17,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，搭配全新「錐形持久髮捲」，還有快速乾法吹嘴、軟質順髮梳、40mm長型髮捲、乾髮抗毛躁風嘴、加大版圓頭豐髮梳等6個配件，售價17,600元。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器長春花藍。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器長春花藍。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器珊瑚莓色。記者黃筱晴／攝影
Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器珊瑚莓色。記者黃筱晴／攝影

吹風機 售價 配件

延伸閱讀

Lisa「白蓮花」土氣變身！ 魅惑露香肩　網讚：太勾魂

上圍豐滿這樣穿有解！跟著Giselle、志效學4個冬季純慾「腰封穿搭範本」

曾莞婷《影后》直髮造型秘訣曝光！5款不顯老攻略：髮色挑選有訣竅，中分瀏海分線是重點

周杰倫演唱會最大苦主現身！五月天阿信私下罕見造型公開

相關新聞

注目新聯名 ECCO x White Mountaineering限量膠囊系列

冷氣團一波波報到，此時最需要有效保暖、輕量沒負擔、同時具備高顏值的禦寒服飾裝備。丹麥鞋履與生活風格品牌ECCO攜手日本戶...

新村站著吃「酒水免費」！日本漢堡排「加量再折200」

來自韓國的「新村站著吃烤肉」，將於12月19日於台北信義ATT開設台灣第3間分店，限時推出「酒水免費」開幕優惠；自日本登...

發現茶 x 查理布朗 聯名推出「更kńg∣黑糖可麗捲 」

網購茶包品牌「發現茶」與人氣烘焙品牌「查理布朗」聯手推出聯名產品「更kńg∣黑糖可麗捲」。新品黑糖可麗捲獨創出「台日熱煎...

免手動切換冷熱風！Dyson藍牙造型器輕鬆打理完美髮型 新春絲絨紅限定版同步登場

已經在國外上市一陣子的Dyson Airwrap i.d.藍牙多功能造型器，搶在耶誕派對、送禮旺季前終於在台上市了！是D...

Prada、Bottega Veneta推節日禮品 玩樂、居家也有型

來到年底，多個時尚品牌相繼推出了假日或耶誕系列禮品，類別涵蓋穿戴飾品、鞋履，也及居家的遊戲牌卡、生活風格道具，感受歲末之...

1980最潮8 Bit電玩強勢回歸！聯名Casio卡西歐輕鬆圓夢

對1980年代世代而言，數位電玩帶來的樂趣，或許不亞於今日手機遊戲中遊戲的經典。日本手表品牌卡西歐（CASIO）發表了最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。