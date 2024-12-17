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Prada、Bottega Veneta推節日禮品 玩樂、居家也有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada推出了包含洋裝小熊吊飾、漁夫帽小熊吊飾、藍色羊毛小熊吊飾、丹寧小熊吊飾、粉色羊毛小熊吊飾、花卉細節小熊吊飾等多款小熊飾品，將成為個人包包或聖誕樹的討喜裝飾。圖／Prada提供
Prada推出了包含洋裝小熊吊飾、漁夫帽小熊吊飾、藍色羊毛小熊吊飾、丹寧小熊吊飾、粉色羊毛小熊吊飾、花卉細節小熊吊飾等多款小熊飾品，將成為個人包包或聖誕樹的討喜裝飾。圖／Prada提供

來到年底，多個時尚品牌相繼推出了假日或耶誕系列禮品，類別涵蓋穿戴飾品、鞋履，也及居家的遊戲牌卡、生活風格道具，感受歲末之於團聚的多樣化生活樂趣。

Prada的耶誕禮物推薦更傾向於遊樂與家居生活，像是附皮革收納袋的撲克牌套組、Saffiano皮革圍棋組、Saffiano皮革撲克牌遊戲組，甚至是Saffiano皮革雙陸棋套組，透過各種經典的遊戲牌卡、棋祖，與家人或朋友盡情鬥智；此外延續近年掀起大熱的配件披掛風潮，Prada也在耶誕期間推出多款小熊吊飾，可自由實驗創意，掛在包款或聖誕樹上，添增童真氣息。

萬寶龍（Montblanc）的假日系列則結合了文具、裝飾、家居生活，以整組套裝販售、不零賣的「Happy Holidays禮品組」，包含了一套模仿白色六角星的便利貼、一套從高山森林裡得到靈感（有狐狸、松鼠、小木屋...）的貼紙、繪有冬日高山風景並附上信封的20張卡片（考驗友情的時刻到了）、內飾有微型山間小屋的水晶球音樂盒、一套四個的金屬迴紋針幫你註記重要事項，最後是一副可以和朋友戲耍的撲克牌，以及一本小冊子，記錄年末的心情，也向2025的自己（與宇宙）許願。

Bottega Veneta則回歸到時尚精品本位，推薦了運動鞋、太陽眼鏡、手環、戒指、鑰匙圈等小物。自先前持續至今的Orbit金屬網布休閒鞋帶來了藍白或銀色的新款，時尚跨越新一年；淡金色鏡片的Sardine淚滴式太陽眼鏡，將Bottega Veneta熱愛的沙丁魚流線造型藏入金屬鏡臂，頗有份量感；此外像是Andiamon鑰匙圈則加入了金屬立體的BV經典的繩結為元素，也像是自我期許、訂定目標，將心願化為真實。

MONTBLANC 2024 Happy Holidays限量禮品組合中的音樂盒，讓白雪、松鼠、小狐狸一同轉動，童心滿滿。圖／Ｍontblanc提供
MONTBLANC 2024 Happy Holidays限量禮品組合中的音樂盒，讓白雪、松鼠、小狐狸一同轉動，童心滿滿。圖／Ｍontblanc提供
Bottega Veneta Orbit藍白雙色金屬網布休閒鞋，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Orbit藍白雙色金屬網布休閒鞋，33,200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Sardine太陽眼鏡，20,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Sardine太陽眼鏡，20,500元。圖／Bottega Veneta提供
Prada 撲克牌套組附皮革收納袋，23,000元。圖／Prada提供
Prada 撲克牌套組附皮革收納袋，23,000元。圖／Prada提供
Bottega Veneta Andiamo鑰匙圈，16,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Andiamo鑰匙圈，16,000元。圖／Bottega Veneta提供
Prada 耶誕系列金屬吊飾，27,000元。圖／Prada提供
Prada 耶誕系列金屬吊飾，27,000元。圖／Prada提供
Prada Saffiano皮革雙陸棋套組，23萬元。圖／Prada提供
Prada Saffiano皮革雙陸棋套組，23萬元。圖／Prada提供
MONTBLANC 2024 Happy Holidays限量禮品組合，13萬8,700元。圖／Ｍontblanc提供
MONTBLANC 2024 Happy Holidays限量禮品組合，13萬8,700元。圖／Ｍontblanc提供

PRADA 品牌 鑰匙

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