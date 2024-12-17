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Prada、Bottega Veneta推節日禮品 玩樂、居家也有型
來到年底，多個時尚品牌相繼推出了假日或耶誕系列禮品，類別涵蓋穿戴飾品、鞋履，也及居家的遊戲牌卡、生活風格道具，感受歲末之於團聚的多樣化生活樂趣。
Prada的耶誕禮物推薦更傾向於遊樂與家居生活，像是附皮革收納袋的撲克牌套組、Saffiano皮革圍棋組、Saffiano皮革撲克牌遊戲組，甚至是Saffiano皮革雙陸棋套組，透過各種經典的遊戲牌卡、棋祖，與家人或朋友盡情鬥智；此外延續近年掀起大熱的配件披掛風潮，Prada也在耶誕期間推出多款小熊吊飾，可自由實驗創意，掛在包款或聖誕樹上，添增童真氣息。
萬寶龍（Montblanc）的假日系列則結合了文具、裝飾、家居生活，以整組套裝販售、不零賣的「Happy Holidays禮品組」，包含了一套模仿白色六角星的便利貼、一套從高山森林裡得到靈感（有狐狸、松鼠、小木屋...）的貼紙、繪有冬日高山風景並附上信封的20張卡片（考驗友情的時刻到了）、內飾有微型山間小屋的水晶球音樂盒、一套四個的金屬迴紋針幫你註記重要事項，最後是一副可以和朋友戲耍的撲克牌，以及一本小冊子，記錄年末的心情，也向2025的自己（與宇宙）許願。
Bottega Veneta則回歸到時尚精品本位，推薦了運動鞋、太陽眼鏡、手環、戒指、鑰匙圈等小物。自先前持續至今的Orbit金屬網布休閒鞋帶來了藍白或銀色的新款，時尚跨越新一年；淡金色鏡片的Sardine淚滴式太陽眼鏡，將Bottega Veneta熱愛的沙丁魚流線造型藏入金屬鏡臂，頗有份量感；此外像是Andiamon鑰匙圈則加入了金屬立體的BV經典的繩結為元素，也像是自我期許、訂定目標，將心願化為真實。
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