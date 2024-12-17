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1980最潮8 Bit電玩強勢回歸！聯名Casio卡西歐輕鬆圓夢

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Casio Pac-Man聯名表款（F-91WPC），1,700元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（F-91WPC），1,700元。圖／CASIO提供

對1980年代世代而言，數位電玩帶來的樂趣，或許不亞於今日手機遊戲中遊戲的經典。日本手表品牌卡西歐（CASIO）發表了最新PAC-MAN聯名表款，向經典電玩「小精靈」（パックマン）致意，同時還原滿滿的1980電玩狂熱。

黃色的造型、缺口象徵的嘴吧一張一闔在迷宮裡前進的同時吃掉「豆豆」也閃躲鬼魂，最簡單的8 bit數位風格，卻影響了無數1980年代的粉絲，並曾在2015年電影《世界大對戰》（Pixels）中登場，引起熱烈討論。

由於「小精靈」將在2025年迎向45周年紀念，CASIO也因此與電玩發行商NAMCO合作，發表了四款聯名表，將遊戲主角Pac-Man與四個不同顏色的小精靈Blinky、Inky、Clyde與Pinky融入設計，推出包含銀色與金屬鍊帶的A168WEPC、黑色與橡膠表帶的F-91WPC、黃色視覺的CA-53WPC，以及黑色視覺、帶有遊戲畫面的CA-53WPC。

4只聯名表款背面都刻上經典的Pac-Man角色、Logo，並各自具有專屬包裝外盒，表款將從12月19日至23日先在Casio官方網站中預購，並於12月25日起、於CASIO官方網站與CASIO概念店問世，表款價位帶約落在1,700元至3,700元不等。讓想圓夢的八年級生或新世代，輕鬆入手。

Casio Pac-Man聯名表款（F-91WPC）的表帶扣環上，Wake Waka的字樣，是Pac-Man吃掉豆豆時發出的聲音。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（F-91WPC）的表帶扣環上，Wake Waka的字樣，是Pac-Man吃掉豆豆時發出的聲音。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（CA-53WPC），1,900元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（CA-53WPC），1,900元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（ABL-100WEPC），3,700元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（ABL-100WEPC），3,700元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（CA-53WPC）的專屬外盒包裝，還原了Pac-Man的黃色明亮鮮豔視覺。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（CA-53WPC）的專屬外盒包裝，還原了Pac-Man的黃色明亮鮮豔視覺。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（A168WEPC），2,300元。圖／CASIO提供
Casio Pac-Man聯名表款（A168WEPC），2,300元。圖／CASIO提供

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