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從裡到外都是極致技藝的體現！蕭邦限量超薄飛行陀飛輪

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）是世上少數由仍然由家族掌理的製表品牌，在2024年度有「鐘表界奧斯卡」美譽的日內瓦鐘表大賞中，以精湛的技術摘下「珠寶表」及「環保創新」組別大獎。蕭邦錶廠今年更推出首款配備飛行陀飛輪的L.U.C 96.24-L型自動上鏈機芯表款L.U.C XPS Tourbillon Volant，超薄飛行陀飛輪機芯厚度僅3.30毫米，優雅有型，限量發行50只。

蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant腕表，所搭載的L.U.C 96.24-L型自動上鏈超薄陀飛輪機芯，獲天文台精密時計認證與「日內瓦印記」認證，採用L.U.C Twin技術，配備疊置雙發條盒並擁有高度精確功能，包括停秒功能。這枚機芯自2019年以來持續驅動多款L.U.C系列多個限量時計，飛行陀飛輪不設上層表橋，彷彿懸浮於半空中，雙發條盒確保65小時動力儲存，並透過微型22K金微型擺陀進行自動上鏈，可透過透明表底蓋欣賞其優雅的節奏律動與細緻的日內瓦波紋裝飾。

40毫米的圓潤表殼由符合倫理道德標準的18K白金製成，配經電鍍處理、裝飾手工扭索飾的藍色表盤，中央飾有蜂槽圖案，是向創始人Louis-Ulysse Chopard首個象徵蜂箱的標誌致敬的獨門設計，6時位置設大直徑視窗，陀飛輪框架上設小秒針顯示，配襯同為藍色調的手工縫製鱷魚皮表帶。

蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant腕表，搭載L.U.C 96.24-L型自動上鏈飛行陀飛輪機芯。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant腕表，搭載L.U.C 96.24-L型自動上鏈飛行陀飛輪機芯。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XPS Tourbillon Volant限量版超薄飛行陀飛輪腕表，481萬9,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
藍色表盤的手工扭索飾紋點綴蜂槽圖案，向蕭邦錶廠的蜂箱標誌致敬。圖／蕭邦提供
藍色表盤的手工扭索飾紋點綴蜂槽圖案，向蕭邦錶廠的蜂箱標誌致敬。圖／蕭邦提供

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