松葉蟹、香箱蟹入饌！海峽會「辰」打造奢華蟹味套餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辰日本料理嚴選石川縣「香箱蟹」入饌。圖／海峽會提供
辰日本料理嚴選石川縣「香箱蟹」入饌。圖／海峽會提供

「海峽會」旗下日本料理「辰」，本季以日本北海道松葉蟹、石川縣香箱蟹等食材入饌，推出期間限定套餐「蟹禮」，吃得到松葉蟹海膽海苔天婦羅、松葉蟹紫蘇醋凍等多種精緻料理，為民眾帶來奢侈的時令旬味。

割烹料理長門間賢彥呈獻的「蟹禮」套餐，將蟹肉依照不同部位拆解運用，呈現不同的特性。「松葉蟹海膽海苔天婦羅」，將松葉蟹與海膽包裹在海苔中酥炸至金黃，不僅口感豐富，同時也能享受濃郁鮮美的海洋氣息；「松葉蟹紫蘇醋凍」則是保留松葉蟹原有的風味，並透過特製紫蘇凍醋提昇蟹肉的鮮甜。「松葉蟹腿高湯涮涮」，取松葉蟹腿肉以柴魚昆布高湯輕涮數秒，起鍋後再沾裹蟹膏醬入口，滋味濃郁又能品嚐蟹肉天然美味。另外還有運用土鍋濃縮蟹肉、蘿蔔、米飯美味的「松葉蟹土鍋飯」。

每年僅在11月至隔年1月才能品嚐的「香箱蟹」，被視為冬季限定珍味。辰壽司料理長阪口琢磨選用石川縣香箱蟹，經手工拆解後搭配特製土佐醋，推出「香箱蟹佐土佐醋」，同時吃得到細緻蟹肉與鮮脆外子。另外還有「鱈魚白子菊花碗」，不僅擁有白子柔滑細緻的口感，並透過菊花、柚子增添和風清香。

「蟹禮」割烹套餐全套採13～14道式，內含兩道松葉蟹料理，每套6,000元。另外還有8,000元方案，內含15～16道料理，內含4～5道蟹肉料理，提前預定可安排香箱蟹入料。海峽會台粵中餐也推出「蟹宴」主題套餐，包括有金絲奶油軟殼蟹、凍花蟹佐酒凍、三十載花雕芙蓉蟹等多款蟹蟳料理，每套5,680元。

海峽會「辰」日本料理推出「蟹禮」限定套餐。圖／海峽會提供
海峽會「辰」日本料理推出「蟹禮」限定套餐。圖／海峽會提供
香箱蟹搭土佐醋。圖／海峽會提供
香箱蟹搭土佐醋。圖／海峽會提供

套餐 日本料理 海苔

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