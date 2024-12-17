松葉蟹、香箱蟹入饌！海峽會「辰」打造奢華蟹味套餐

「海峽會」旗下日本料理「辰」，本季以日本北海道松葉蟹、石川縣香箱蟹等食材入饌，推出期間限定套餐「蟹禮」，吃得到松葉蟹海膽海苔天婦羅、松葉蟹紫蘇醋凍等多種精緻料理，為民眾帶來奢侈的時令旬味。

割烹料理長門間賢彥呈獻的「蟹禮」套餐，將蟹肉依照不同部位拆解運用，呈現不同的特性。「松葉蟹海膽海苔天婦羅」，將松葉蟹與海膽包裹在海苔中酥炸至金黃，不僅口感豐富，同時也能享受濃郁鮮美的海洋氣息；「松葉蟹紫蘇醋凍」則是保留松葉蟹原有的風味，並透過特製紫蘇凍醋提昇蟹肉的鮮甜。「松葉蟹腿高湯涮涮」，取松葉蟹腿肉以柴魚昆布高湯輕涮數秒，起鍋後再沾裹蟹膏醬入口，滋味濃郁又能品嚐蟹肉天然美味。另外還有運用土鍋濃縮蟹肉、蘿蔔、米飯美味的「松葉蟹土鍋飯」。

每年僅在11月至隔年1月才能品嚐的「香箱蟹」，被視為冬季限定珍味。辰壽司料理長阪口琢磨選用石川縣香箱蟹，經手工拆解後搭配特製土佐醋，推出「香箱蟹佐土佐醋」，同時吃得到細緻蟹肉與鮮脆外子。另外還有「鱈魚白子菊花碗」，不僅擁有白子柔滑細緻的口感，並透過菊花、柚子增添和風清香。