牛排教父開賣「和牛涮涮鍋」！全程專人服務、全套1480

繼今年7月打造「WAGYU CLUB」，推出「和牛燒肉」之後，「牛排教父」鄧有癸自即日起再於WAGYU CLUB推出「和牛涮涮鍋」，標榜將日式涮涮鍋融合西式套餐概念，吃得到現點現切的精選冷藏肉品、前菜、甜點等品項，並享全程專人桌邊服務，每套1,480元起。

位於台北東區商圈、鄧有癸打造的「WAGYU CLUB」，透過複合式型態，分區提供「和牛燒肉」與「和牛涮涮鍋」兩種不同型態的和牛料理。和牛燒肉已於今年7月開始營運，和牛涮涮鍋也自即日起正式試營運。為了精準呈現涮涮鍋與肉片風味，店內使用日本職人手工打造的特製雙層式銅鍋，藉此提供均勻的加熱溫度。WAGYU CLUB並採用「日本冷藏鮮肉切片機」，讓每片肉片厚度控制在口感最佳的1.8mm；同時還選用北海道知床半島產的羅臼昆布，搭配鰹節、小魚干等食材煮製高湯，整體風味輕盈，藉此完整呈現肉的美味本質。

菜單部份，WAGYU CLUB沿用西式套餐形式，內含前菜、主餐、附餐與甜點。關鍵的主餐共有兩種肉盤選擇。「美國Prime頂級肋眼、澳洲和牛M8+等級肋眼」吃得到美國Prime肋眼的奶香與肉感，也吃得到澳洲和牛的滑嫩口感，肉品總量為150公克，每套1,480元。針對喜愛日本和牛的民眾，另有「日本A5和牛腿三角、日本A5紐約客、日本F1和牛肋眼」方案，一次可享受三款部位的不同個性與風味，肉量達180公克，每套2,280元。

除了肉品外，專精法式料理的主廚劉子豪，也設計3款醬汁搭配肉品，包括添加蝦夷蔥的「橙醋醬」、日本金麻油調製的「胡麻醬」，以及添加青花椒的「辣油」。套餐前菜則設計有「和牛赤味噌土手燒」，將日本A5和牛、澳洲和牛牛舌與白蘿蔔共同以赤味噌燉煮，鹹香醇厚。另款「蟹肉山藥蒸蛋白」則以花雕蛋白為概念，口感細膩並吃得到鮮甜的藍蟹蟹肉。賓客亦可加價升級「鮑魚天婦羅」。