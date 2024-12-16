影／2024桃機美食嘉年華登場 旅客打卡享美食優惠

2024桃園國際機場美食嘉年華「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動於今天舉行啟動儀式，即日起至2025年2月14日，旅客在桃園機場餐廳消費時，只要出示餐廳Google Map地標打卡畫面，即可享有機場專屬優惠，另外耶誕跨年期間（12月17日至1月1日）還加碼，只要在機場餐廳消費套餐組合，即可獲得精美伴手禮乙份，數量有限贈完為止。

機場公司總經理范孝倫表示，桃園機場旅運量持續成長，2024年1至11月客運量4,090萬6,058人次，約為最高峰2019年同期的92%。民眾習慣透過網路搜尋各地美食，本次活動結合國際通用的Google Map來設計回饋優惠，旅客於點餐時向服務人員出示餐廳Google Map互動畫面，即可獲得機場專屬優惠，讓國內外旅客都能輕鬆品嚐，期望藉由旅客的分享與宣傳，讓更多民眾了解桃園機場多元「食」力。

機場公司指出，「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共計10間機場餐飲業者於現場擺設攤位提供餐點展示及試吃品；活動也邀請型男大主廚的陳昆煌Jerry主廚分享私藏的機場一日三餐，還有廚師亂打秀開場表演，視覺味覺一次滿足；機場公司總經理范孝倫也穿上廚師圍裙化身5星特級廚師，帶領大家一起踏上桃園機場美食尋寶探險之旅，至各攤位巡禮，向民眾及活動貴賓介紹機場特色美食。

機場公司透露，桃園機場客運量上揚，轉機旅客數量也大幅成長，機場公司優化餐飲服務，繼冠軍咖啡及米其林推薦小吃進駐後，今年新引進500碗人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機全時段供應，及導入自助點餐機節省排隊時間，提供中西日韓南洋等多元餐飲選項滿足旅客味蕾。