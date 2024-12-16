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影／2024桃機美食嘉年華登場 旅客打卡享美食優惠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共計10間機場餐飲業者於現場擺設攤位提供餐點展示及試吃品。記者黃仲明／攝影
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共計10間機場餐飲業者於現場擺設攤位提供餐點展示及試吃品。記者黃仲明／攝影

2024桃園國際機場美食嘉年華「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動於今天舉行啟動儀式，即日起至2025年2月14日，旅客在桃園機場餐廳消費時，只要出示餐廳Google Map地標打卡畫面，即可享有機場專屬優惠，另外耶誕跨年期間（12月17日至1月1日）還加碼，只要在機場餐廳消費套餐組合，即可獲得精美伴手禮乙份，數量有限贈完為止。

機場公司總經理范孝倫表示，桃園機場旅運量持續成長，2024年1至11月客運量4,090萬6,058人次，約為最高峰2019年同期的92%。民眾習慣透過網路搜尋各地美食，本次活動結合國際通用的Google Map來設計回饋優惠，旅客於點餐時向服務人員出示餐廳Google Map互動畫面，即可獲得機場專屬優惠，讓國內外旅客都能輕鬆品嚐，期望藉由旅客的分享與宣傳，讓更多民眾了解桃園機場多元「食」力。

機場公司指出，「桃機好FOOD有 五星美食探險去」記者會，共計10間機場餐飲業者於現場擺設攤位提供餐點展示及試吃品；活動也邀請型男大主廚的陳昆煌Jerry主廚分享私藏的機場一日三餐，還有廚師亂打秀開場表演，視覺味覺一次滿足；機場公司總經理范孝倫也穿上廚師圍裙化身5星特級廚師，帶領大家一起踏上桃園機場美食尋寶探險之旅，至各攤位巡禮，向民眾及活動貴賓介紹機場特色美食。

機場公司透露，桃園機場客運量上揚，轉機旅客數量也大幅成長，機場公司優化餐飲服務，繼冠軍咖啡及米其林推薦小吃進駐後，今年新引進500碗人氣店家「吳姳麵館」，並增設智能熱食自動販賣機全時段供應，及導入自助點餐機節省排隊時間，提供中西日韓南洋等多元餐飲選項滿足旅客味蕾。

除了餐飲服務，機場公司也積極升級免費淋浴間、按摩椅、親子遊憩區、綠能智慧廁所及多功能哺集乳室等旅客服務項目，滿足不同族群旅客需求。未來將持續以旅客為中心，打造舒適、高效及便捷的機場體驗。

「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動今天舉行啟動儀式，昇恆昌股份有限公司總經理江建廷（右三）介紹自家代理的Le Môut 樂沐糕餅舖產品。記者黃仲明／攝影
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動今天舉行啟動儀式，昇恆昌股份有限公司總經理江建廷（右三）介紹自家代理的Le Môut 樂沐糕餅舖產品。記者黃仲明／攝影
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動今天舉行啟動儀式，采盟股份有限公司協理何秀芬（左起）、桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉、台灣菸酒股份有限公司董事長湯期安、機場公司總經理范孝倫、機場公司副總經理李俊德、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷、新東陽股份有限公司副總經理梁誌賢、誠盟股份有限公司經理徐瑞美出席儀式。記者黃仲明／攝影
「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動今天舉行啟動儀式，采盟股份有限公司協理何秀芬（左起）、桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉、台灣菸酒股份有限公司董事長湯期安、機場公司總經理范孝倫、機場公司副總經理李俊德、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷、新東陽股份有限公司副總經理梁誌賢、誠盟股份有限公司經理徐瑞美出席儀式。記者黃仲明／攝影

桃園機場 美食

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