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肯德基「買6塊雞送6顆蛋撻」！王品牛排打卡送海鮮盤
一年即將邁入尾聲，也正是許多民眾歡聚用餐的時刻。「王品牛排」推出新品「帶骨酥烤牛小排」，並享打卡送「爐烤地中海海鮮盤」優惠；「陶板屋」也同樣推出多款新菜，打卡則可招待「焗烤扇貝海鮮名物」。至於「肯德基」也限時推出多款優惠方案，其中「咔啦脆雞6塊＋原味蛋撻6個」原價696元，優惠價399元。
「王品牛排」即日起推出全新「帶骨酥烤牛小排」，選用牛隻第6～8對肋骨，直火烘烤至5分熟，盛裝在250度的高溫瓷盤上桌，並於桌邊淋上香料熱黃油、洋蔥肉汁與現刨檸檬皮，有著外酥內軟的口感，每套1,790元。同時「王品牛小排」也重新升級，除了以20多種蔬菜及香料重新調味之外，隨餐還新增「蜜蘋果花」增添風味。12月31日前，到店消費2客套餐並拍照上傳個人社群，就招待「爐烤地中海海鮮盤」。
12月17日起，「陶板屋」打造逾10道新菜，包括新主餐「濃い牛排湯咖哩」，還有「贅沢鮭魚烤飯」、「靜岡焙茶布丁」等餐點。12月19日至1月24日，到店消費2客套餐並完成拍照打卡，可招待「焗烤扇貝海鮮名物」1份。
迎接歲末時光，肯德基自12月17日起，限時推出一系列年末優惠。12月17日至12月23日，購買「咔啦脆雞6塊」送「原味蛋撻6個」，使用優惠代碼40552，原價696元，優惠價399元，現享57折。同時新品「雪花起司脆雞」也推出「歡聚餐」優惠，內含雪花起司脆雞4塊、咔拉脆雞2塊、原味蛋撻6個、爽色轉轉QQ球1份、1.25L可樂1罐，原價820元，優惠價499元，現省321元。即日起至12月22日，「原味蛋撻＋Lotus Biscoff焦糖脆餅蛋撻」雙色蛋撻禮盒，6入優惠價240元，享78折優惠。
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