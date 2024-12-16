首位亞裔艾美獎最佳女主角澤井杏奈 成卡地亞品牌大使

在歲末佳節前夕，卡地亞（CARTIER）邀請全新品牌大使澤井杏奈（Anna Sawai）演繹「珍貴時光」全新珠寶腕表形象。身為首位摘下艾美獎最佳女主角的亞裔演員，澤井杏奈以活潑自然的個性魅力，演繹了Reflection de Cartier系列腕表、藝術風格的珠寶腕表、以及橢圓形的Baignoire腕錶等多樣造型表款，在寶石的映襯下將時間化作盛裝場合的矚目焦點，於宏偉奢華的宮殿中，傳遞演繹自由不拘、靈動輕盈的卡地亞獨特風格。

卡地亞腕表透過獨特的時間美學昇華時間。Reflection de Cartier腕表以開口手環為靈感，結合鏤空結構與鏡面拋光金質飾面，整體呈現舒展的線條以及清晰分明的稜角。精美小巧的表盤與鏡面兩兩相對，時間彷彿在鏡中逆向流轉，散發無盡張力。白K金香鑽款，巧妙組合的鋪鑲寶石、雪花式鑲嵌或倒置鑲嵌工藝，探索多樣技術的妙趣碰撞。彩色寶石款則大膽突破創意界限，以藍綠色雕金鑲邊裝飾的和諧配色，向路易卡地亞（Louis Cartier）的「孔雀圖案」色彩組合致敬。

澤井杏奈配戴的多枚表款更以純淨璀璨的鑽石，演繹經典的幾何對稱與裝飾藝術魅力。其中一枚幾何風格腕表，八邊形表盤以雪花式鋪鑲鑽石，表鍊採用靈動自如的鉸接結構，本身就如寶石般的藍寶石水晶鏡面切割成九個刻面，表耳和表盤的連接部分鑲嵌玫瑰式切割鑽石，彰顯鑽石的剔透，與圓形明亮式切割鑽石的奪目光彩形成對比，配黑色縞瑪瑙時標，是薈萃45小時的珠寶製作工序和35小時的鑲嵌工序的極致傑作。

另一枚八邊形表殼的飾藝術風格腕表，精心配襯方形表盤與刻面切割藍寶石水晶鏡面，陽光射線紋飾銀色表盤底蓋綻放出靈動變幻光芒。柔軟的表鍊責由一系列幾何圖案組成，並運用三角形粒紋鑲嵌和下垂式鑲嵌兩種鑲嵌工藝；另有則組合鑽石、縞瑪瑙和祖母綠三種色調的選擇，演繹卡地亞標誌性的三色組合。