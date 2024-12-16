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首位亞裔艾美獎最佳女主角澤井杏奈 成卡地亞品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Reflection de Cartier腕表以開口手環為靈感。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier腕表以開口手環為靈感。圖／卡地亞提供

在歲末佳節前夕，卡地亞（CARTIER）邀請全新品牌大使澤井杏奈（Anna Sawai）演繹「珍貴時光」全新珠寶腕表形象。身為首位摘下艾美獎最佳女主角的亞裔演員，澤井杏奈以活潑自然的個性魅力，演繹了Reflection de Cartier系列腕表、藝術風格的珠寶腕表、以及橢圓形的Baignoire腕錶等多樣造型表款，在寶石的映襯下將時間化作盛裝場合的矚目焦點，於宏偉奢華的宮殿中，傳遞演繹自由不拘、靈動輕盈的卡地亞獨特風格。

卡地亞腕表透過獨特的時間美學昇華時間。Reflection de Cartier腕表以開口手環為靈感，結合鏤空結構與鏡面拋光金質飾面，整體呈現舒展的線條以及清晰分明的稜角。精美小巧的表盤與鏡面兩兩相對，時間彷彿在鏡中逆向流轉，散發無盡張力。白K金香鑽款，巧妙組合的鋪鑲寶石、雪花式鑲嵌或倒置鑲嵌工藝，探索多樣技術的妙趣碰撞。彩色寶石款則大膽突破創意界限，以藍綠色雕金鑲邊裝飾的和諧配色，向路易卡地亞（Louis Cartier）的「孔雀圖案」色彩組合致敬。

澤井杏奈配戴的多枚表款更以純淨璀璨的鑽石，演繹經典的幾何對稱與裝飾藝術魅力。其中一枚幾何風格腕表，八邊形表盤以雪花式鋪鑲鑽石，表鍊採用靈動自如的鉸接結構，本身就如寶石般的藍寶石水晶鏡面切割成九個刻面，表耳和表盤的連接部分鑲嵌玫瑰式切割鑽石，彰顯鑽石的剔透，與圓形明亮式切割鑽石的奪目光彩形成對比，配黑色縞瑪瑙時標，是薈萃45小時的珠寶製作工序和35小時的鑲嵌工序的極致傑作。

另一枚八邊形表殼的飾藝術風格腕表，精心配襯方形表盤與刻面切割藍寶石水晶鏡面，陽光射線紋飾銀色表盤底蓋綻放出靈動變幻光芒。柔軟的表鍊責由一系列幾何圖案組成，並運用三角形粒紋鑲嵌和下垂式鑲嵌兩種鑲嵌工藝；另有則組合鑽石、縞瑪瑙和祖母綠三種色調的選擇，演繹卡地亞標誌性的三色組合。

而日夜皆宜的時髦橢圓形表款Baignoire，擅於以千姿百態散發無盡魅力。在澤井杏奈的演繹下，可見新作延伸設計線條，將鑽石線條一分為二，表殼盤上運用雪花式鑲嵌，揉合各式切工的寶石綻放靈動變幻的火光，兩條不同切工的寶石鋪鑲而成平行線條優雅延伸，以迷人光芒環繞腕表。 兩款作品均呈下系列經點的張揚設計、鋪鑲鑽石的靈動手環式表鍊以及熠熠生輝的雪花式鋪鑲鑽石表盤，但一款鑲滿鑽石的表盤以下垂式鑲嵌襯托出奪目光芒，另一款則組合藍寶石、海水藍寶和錳鋁榴石的冷暖色調，演繹個性和諧之美。

Reflection de Cartier腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞雙鍊珠寶腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞雙鍊珠寶腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表雙排表鍊。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表雙排表鍊。圖／卡地亞提供
Baignoire珠寶腕表，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Baignoire珠寶腕表，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Baignoire珠寶腕表，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Baignoire珠寶腕表，白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
Baignoire腕表煥發新貌的力量。圖／卡地亞提供
Baignoire腕表煥發新貌的力量。圖／卡地亞提供
Baignoire腕表煥發新貌的力量。圖／卡地亞提供
Baignoire腕表煥發新貌的力量。圖／卡地亞提供
卡地亞製表工藝延伸至頂級珠寶領域。圖／卡地亞提供
卡地亞製表工藝延伸至頂級珠寶領域。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石、綠玉髓、黑曜石、祖母綠、帕拉依巴色碧璽。圖／卡地亞提供
Reflection de Cartier腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石、綠玉髓、黑曜石、祖母綠、帕拉依巴色碧璽。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表，鍍銠白K金鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表致敬裝飾藝術風格。圖／卡地亞提供
卡地亞珠寶腕表致敬裝飾藝術風格。圖／卡地亞提供

腕表 鑽石 魅力

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