直擊Epson創業博物館 見證改變世界趨勢的劃時代產品

以印表機、投影機廣為消費者所知的Epson，其實在品牌80多年的歷史中持續嘗試開發了許多不同領域的產品，記者這次實際走訪位於日本長野縣上諏訪Epson總部的「創業紀念館」與「造物歷史館」，就真切地感受到，任何為了解決使用者困擾的技術研發，都可能成為改變世界趨勢的關鍵角色。

Epson總公司精工愛普生（SEIKO EPSON）的歷史始於1942年，在目前是創業紀念館的兩層樓木造建築中，以大和工業之名開始了手錶零件的製造與組裝；中間經歷了二戰與第二精工舍的合併，在1959年更名為「諏訪精工舍」，逐漸建立了完整的手錶生產體系，並透過手工製作、調校，持續精進機械表的精準度。

到了1960年代，為了追求更精準無誤差的計時，更開始開發利用石英振盪器來計時的石英錶款，花了10年的時間，在1969年終於將比人還要高的超大石英鐘，做成了可以戴在手腕上的全球首款石英錶，也奠定了擅長小型化、精緻化的品牌形象基礎。

而一路上各種關於計時、手錶的各種技術與零件研發，在後來也都延伸應用到了印表機、投影機、機械手臂，甚至是半導體技術上，像是由石英振蕩器延伸出的人造石英製造技術，由手錶控制電路開展出的晶圓設計技術、手錶液晶顯示螢幕一路延伸出的3LCD投影技術等，都能感受到Epson品牌深厚的技術底蘊，以及因應世界潮流趨勢所做出的快速對應策略。