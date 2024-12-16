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直擊Epson創業博物館 見證改變世界趨勢的劃時代產品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
1983年推出可隨身攜帶的液晶電視試作品。記者黃筱晴／攝影
1983年推出可隨身攜帶的液晶電視試作品。記者黃筱晴／攝影

以印表機、投影機廣為消費者所知的Epson，其實在品牌80多年的歷史中持續嘗試開發了許多不同領域的產品，記者這次實際走訪位於日本長野縣上諏訪Epson總部的「創業紀念館」與「造物歷史館」，就真切地感受到，任何為了解決使用者困擾的技術研發，都可能成為改變世界趨勢的關鍵角色。

Epson總公司精工愛普生（SEIKO EPSON）的歷史始於1942年，在目前是創業紀念館的兩層樓木造建築中，以大和工業之名開始了手錶零件的製造與組裝；中間經歷了二戰與第二精工舍的合併，在1959年更名為「諏訪精工舍」，逐漸建立了完整的手錶生產體系，並透過手工製作、調校，持續精進機械表的精準度。

到了1960年代，為了追求更精準無誤差的計時，更開始開發利用石英振盪器來計時的石英錶款，花了10年的時間，在1969年終於將比人還要高的超大石英鐘，做成了可以戴在手腕上的全球首款石英錶，也奠定了擅長小型化、精緻化的品牌形象基礎。

而一路上各種關於計時、手錶的各種技術與零件研發，在後來也都延伸應用到了印表機、投影機、機械手臂，甚至是半導體技術上，像是由石英振蕩器延伸出的人造石英製造技術，由手錶控制電路開展出的晶圓設計技術、手錶液晶顯示螢幕一路延伸出的3LCD投影技術等，都能感受到Epson品牌深厚的技術底蘊，以及因應世界潮流趨勢所做出的快速對應策略。

而因為1964年東京奧運計時、登錄選手成績需求而開始拓展的印表機產品線，也讓諏訪精工舍後續在1968年推出了全球第一台小型電子印表機「EP-101」，這個產品以144萬台的累計銷量大獲成功，並為公司奠定了良好的市場基礎。而以此產品名EP-101作為延伸，立意是希望EP-101的孩子們（son）也能夠在市場茁壯成長的「Epson」品牌，也終於在1975年6月正式創立。

由手錶液晶顯示螢幕一路延伸開發出的3LCD投影技術。記者黃筱晴／攝影
由手錶液晶顯示螢幕一路延伸開發出的3LCD投影技術。記者黃筱晴／攝影
Epson在1981年成立機器人開發部門，目前以自動化機械手臂產品在商用領域有重要地位。記者黃筱晴／攝影
Epson在1981年成立機器人開發部門，目前以自動化機械手臂產品在商用領域有重要地位。記者黃筱晴／攝影
在1969年推出的全球首款石英錶35SQ Quartz Astron。記者黃筱晴／攝影
在1969年推出的全球首款石英錶35SQ Quartz Astron。記者黃筱晴／攝影
花了10年時間，將比人還要高的超大石英鐘，做成了可以戴在手腕上的全球首款石英錶。記者黃筱晴／攝影
花了10年時間，將比人還要高的超大石英鐘，做成了可以戴在手腕上的全球首款石英錶。記者黃筱晴／攝影
Epson總部內的兩層樓木造建築，最初曾是味噌工廠。就是記者黃筱晴／攝影
Epson總部內的兩層樓木造建築，最初曾是味噌工廠。就是記者黃筱晴／攝影
為了製作石英振蕩器而延伸出的人造石英製造技術。記者黃筱晴／攝影
為了製作石英振蕩器而延伸出的人造石英製造技術。記者黃筱晴／攝影
1968年推出的全球第一台小型電子印表機「EP-101」，也是Epson品牌的命名緣由。記者黃筱晴／攝影
1968年推出的全球第一台小型電子印表機「EP-101」，也是Epson品牌的命名緣由。記者黃筱晴／攝影

品牌 手錶 東京奧運

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