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MONTAGUT 秋冬女鞋 時尚元素 蝴蝶結、豹紋通通有

聯合新聞網／ 時尚家居

MONTAGUT全新推出2024秋冬休閒女鞋系列，以嶄新設計詮釋時尚個性與優雅韻味。復古風潮席捲，蝴蝶結與豹紋元素強勢回歸，為經典圖騰注入活力，搭配異材質拼接設計，打造兼具精緻細節與大膽創意的鞋款，成為本季時尚圈的焦點單品。

如果覺得將浮誇的豹紋或甜美的蝴蝶結穿上身太過高調，那麼選擇以這些元素點綴的MONTAGUT秋冬休閒女鞋，不僅輕鬆駕馭，更能緊跟潮流步伐。本系列靈感來自法國著名地標—葡萄酒博物館，以律動感的流暢線條為核心，完美融合法式設計美學與實用性，為都市女性帶來別具一格的時尚體驗。

鞋款設計細節令人驚艷，可愛的蝴蝶結搭配優雅細膩的蕾絲，營造出浪漫而獨特的視覺效果；而充滿野性魅力的豹紋拼接，則為整體造型注入一絲俏皮與活力。輕盈透氣的網布結合柔軟超纖材質，帶來舒適的穿著感受，搭配特別配置的氣墊鞋底，有效提升避震效果，讓每一步都穩健而輕盈，無論日常穿搭還是休閒時光，都能輕鬆應對。

MONTAGUT 2024秋冬休閒女鞋系列，以時尚百搭的設計與無與倫比的舒適性，成為追求品味與實用性的女性理想之選，是這個秋冬不可或缺的時尚佳品。

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