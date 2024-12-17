OST女王白智榮首度來台獻唱！韓流盛典《韓劇OST音樂會》下週北流開演

《韓劇OST音樂會》 （Korea Drama OST Concert）是由韓國頂尖韓劇OST製作公司MOST Contents策畫，將在今年12月28日首度來台，於台北流行音樂中心演出兩場。台灣觀眾耳熟能詳的《鬼怪》、《愛的迫降》、《太陽的後裔》等韓劇畫面，將會在舞台上以巨型螢幕播放，並搭配特邀來台的韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲。

此外更令人驚喜的是，素有韓劇「OST女王」之稱的實力派唱將白智榮，也將隨著《韓劇OST音樂會》首度來台，原音重現其最標誌性的韓劇金曲。韓劇巨幕播映、扣人心弦OST原唱獻聲，再加上現場台韓管弦樂團的演奏，三者合而為一，將帶來最嶄新、最震撼的韓劇觀賞體驗，全場一起重溫經典片段，重回當時看劇的美好感動。

《韓劇OST音樂會》將於下週六（12/28）於台北流行音樂中心一天演出兩場，目前票券倒數熱賣中，最低優惠88折起，喜愛韓劇及經典OST的觀眾千萬不要錯過這場難得的音樂盛事。購票請上udn售票網（https://bit.ly/3BvY2mj）。