快訊

中職／味全龍22歲林子宸季後被戰力外！宣布告別球員身份

昔與深圳並列 陸這個「經濟特區」為何掉隊走向殞落？

雙城論壇宣布利多！上海積極推動赴台團隊遊 華源：路線一定包含台北市

聽新聞
0:00 / 0:00

OST女王白智榮首度來台獻唱！韓流盛典《韓劇OST音樂會》下週北流開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《韓劇OST音樂會》首度來台，除了有台韓管弦樂團現場演奏配樂、OST原唱歌手登台獻唱外，舞台上更以巨幕同步播映熱門韓劇。圖/Most Contents提供。
《韓劇OST音樂會》首度來台，除了有台韓管弦樂團現場演奏配樂、OST原唱歌手登台獻唱外，舞台上更以巨幕同步播映熱門韓劇。圖/Most Contents提供。

《韓劇OST音樂會》 （Korea Drama OST Concert）是由韓國頂尖韓劇OST製作公司MOST Contents策畫，將在今年12月28日首度來台，於台北流行音樂中心演出兩場。台灣觀眾耳熟能詳的《鬼怪》、《愛的迫降》、《太陽的後裔》等韓劇畫面，將會在舞台上以巨型螢幕播放，並搭配特邀來台的韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲。

此外更令人驚喜的是，素有韓劇「OST女王」之稱的實力派唱將白智榮，也將隨著《韓劇OST音樂會》首度來台，原音重現其最標誌性的韓劇金曲。韓劇巨幕播映、扣人心弦OST原唱獻聲，再加上現場台韓管弦樂團的演奏，三者合而為一，將帶來最嶄新、最震撼的韓劇觀賞體驗，全場一起重溫經典片段，重回當時看劇的美好感動。

《韓劇OST音樂會》將於下週六（12/28）於台北流行音樂中心一天演出兩場，目前票券倒數熱賣中，最低優惠88折起，喜愛韓劇及經典OST的觀眾千萬不要錯過這場難得的音樂盛事。購票請上udn售票網（https://bit.ly/3BvY2mj）。

台北流行音樂中心 音樂會

延伸閱讀

雷／終於親上了🎉！打破「韓劇8集定律」　柳演錫、蔡秀彬倒地吻老套卻讓觀眾嗨了

雀雀／韓國婚姻怎麼了？「現在撥打的電話」顯影殘酷現實

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

錯失金鐘卻演了韓劇　雷嘉汭再奪亞洲新銳演員獎

相關新聞

松葉蟹、香箱蟹入饌！海峽會「辰」打造奢華蟹味套餐

「海峽會」旗下日本料理「辰」，本季以日本北海道松葉蟹、石川縣香箱蟹等食材入饌，推出期間限定套餐「蟹禮」，吃得到松葉蟹海膽...

OST女王白智榮首度來台獻唱！韓流盛典《韓劇OST音樂會》下週北流開演

《韓劇OST音樂會》將在今年12月28日首度來台，於台北流行音樂中心演出兩場。台灣觀眾耳熟能詳的《鬼怪》、《愛的迫降》、《太陽的後裔》等韓劇畫面，將會在舞台上以巨型螢幕播放，並搭配特邀來台的韓國Most管弦樂團同步演奏劇中樂曲。

南投山澗宋居 曲水流觴

頂級Villa「宋居」隱身南投山區，是一代茶王的私人招待所。有行旅獨家安排的文人四藝和曲水流觴，旅人可完整體驗宋代東方美...

牛排教父開賣「和牛涮涮鍋」！全程專人服務、全套1480

繼今年7月打造「WAGYU CLUB」，推出「和牛燒肉」之後，「牛排教父」鄧有癸自即日起再於WAGYU CLUB推出「和...

影／2024桃機美食嘉年華登場 旅客打卡享美食優惠

2024桃園國際機場美食嘉年華「桃機好FOOD有 五星美食探險去」活動於今天舉行啟動儀式，即日起至2025年2月14日，...

肯德基「買6塊雞送6顆蛋撻」！王品牛排打卡送海鮮盤

一年即將邁入尾聲，也正是許多民眾歡聚用餐的時刻。「王品牛排」推出新品「帶骨酥烤牛小排」，並享打卡送「爐烤地中海海鮮盤」優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。