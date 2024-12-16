讓家中散發高級毛料的氣味！Loro Piana全新香氛蠟燭

以頂級奢華面料聞名的義大利高級品牌Loro Piana，推出全新的Mystic Fleece、Cashfur Cloud和Smoky Tweed香氛蠟燭，其靈感來自品牌的駱馬羊毛、Cashfur和珍貴羊毛等奢華稀有面料的細膩質感，將與眾不同的感官體驗變成一趟芳香繚繞的醉人旅程。從面料纖維到香氣，從完整的蠟燭到熔掉的蠟，每款香氛蠟燭也細訴一個關於創意實驗和古老工藝的故事，締造醉人的感官享受。

Mystic Fleece香氛蠟燭散發牛奶般濃郁芳醇的香氣，呼應採集稀有駱馬羊毛的神聖儀式。Cashfur Cloud香氛蠟燭則散發柏木和紫羅蘭的純淨清香，為空間注入怡人暖意。而Smoky Tweed香氛蠟燭亦捕捉雨水浸潤泥土後散發的沉厚泥土味，令人想起品牌珍貴羊毛的天然原始魅力。