讓家中散發高級毛料的氣味！Loro Piana全新香氛蠟燭
以頂級奢華面料聞名的義大利高級品牌Loro Piana，推出全新的Mystic Fleece、Cashfur Cloud和Smoky Tweed香氛蠟燭，其靈感來自品牌的駱馬羊毛、Cashfur和珍貴羊毛等奢華稀有面料的細膩質感，將與眾不同的感官體驗變成一趟芳香繚繞的醉人旅程。從面料纖維到香氣，從完整的蠟燭到熔掉的蠟，每款香氛蠟燭也細訴一個關於創意實驗和古老工藝的故事，締造醉人的感官享受。
Mystic Fleece香氛蠟燭散發牛奶般濃郁芳醇的香氣，呼應採集稀有駱馬羊毛的神聖儀式。Cashfur Cloud香氛蠟燭則散發柏木和紫羅蘭的純淨清香，為空間注入怡人暖意。而Smoky Tweed香氛蠟燭亦捕捉雨水浸潤泥土後散發的沉厚泥土味，令人想起品牌珍貴羊毛的天然原始魅力。
如同品牌的精緻面料，每款香氛蠟燭也都以天然物料製成，配以純棉燭芯，燃點時只會產生煙氣，保持潔淨清新。香氛蠟燭均以優雅的木製容器盛載，外形猶如一捆纖維，向Loro Piana的紡織傳統致敬。此外，品牌更精挑細選木製飾面，完美配合各種香氣：以紅木的深紅色調襯托Mystic Fleece香氛蠟燭的馥郁濃厚香調，以白楓木彰顯Cashfur Cloud的純淨香氣，並以啡色胡桃木展示Smoky Tweed的樸實柔潤氣息。
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