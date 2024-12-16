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Tiffany迎新春！紅寶石Lock項鍊台灣市場率先發售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Elsa Peretti®系列18K玫瑰金鑲鑽Snake手環，26萬5,000元；戒指，10萬6,000元，蒂芙尼台北101專門店獨家販售。圖／蒂芙尼提供
Elsa Peretti®系列18K玫瑰金鑲鑽Snake手環，26萬5,000元；戒指，10萬6,000元，蒂芙尼台北101專門店獨家販售。圖／蒂芙尼提供

迎接即將到來的農曆新年，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於大中華區搶先販售Tiffany Lock系列紅寶石項鍊及Elsa Peretti®系列Snake新作，選用寓意著好運連連、事業有成與幸福美滿的紅色，成為慶祝新春佳節的理想之選。Tiffany Lock系列紅寶石項鍊精心手工鑲嵌總重0.1克拉的紅寶石，即日起於全台蒂芙尼專門店搶先販售。

紅色是新年最具象徵意義的顏色，乘載了無限喜悅與憧憬；作為品牌跨越時間的經典傑作之一，Tiffany Lock系列象徵著愛的恆久守護，靈感源自1883年一位丈夫贈與愛妻的胸針作品。全新推出的Tiffany Lock系列新春首發款紅寶石項鍊，進一步融合優雅設計與深情寓意，猶如一把吉祥的紅運鎖，讚頌愛的無限力量，為新的一年〝鎖住紅運〞，守護所愛。

而2025為乙巳年，亦是十二生肖中的蛇年，新春之際，蒂芙尼亦同步推出以蛇為主題的Elsa Peretti®系列Snake新作。以華麗18K玫瑰金製作的手環及戒指生動呈現蛇的柔美曲線，並以鑽石點綴蛇尾，不僅再現了品牌傳奇設計師Elsa Peretti對自然之美的熱愛，亦進一步具備紀念她加入品牌50周年這一重要時刻的獨特意義，是迎接新歲、傳遞祝福的絕佳選擇。

Lock系列新春首發款紅寶石項鍊小型款，11萬6,000元，台灣市場率先發售。圖／蒂芙尼提供
Lock系列新春首發款紅寶石項鍊小型款，11萬6,000元，台灣市場率先發售。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 品牌 蛇年

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