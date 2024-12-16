Tiffany迎新春！紅寶石Lock項鍊台灣市場率先發售

貓奴們照過來！聖誕節不知該送什麼禮物嗎？來自日本藝術家Shu Yamamoto山本修精心準備，獻給貓奴的《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》，已有超過3,600位貓奴搶購，創下超過$6,000,000佳績的募資金額，成為今年日曆募資市場的一大黑馬。《屬於你的桌上貓．美術館：喵畫禮物盒》嘖嘖募資即將於12月18日正式落幕，還在煩惱聖誕節禮節的貓奴朋友們，千萬不要錯過最後的入手機會，錯過這次就真的絕版啦！

2024-12-16 09:15