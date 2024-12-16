12強冠軍郵摺下周第2波預購限時2天 1月22日發行郵票

12強世界棒球賽中華隊奪冠，不僅球員人氣大漲，相關周邊商品也被一掃空，中華郵政今早起網路預購「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」反應熱烈，瞬間5000本售罄，為回饋向隅民眾，12月23日早上8時30日至12月24日再啟動第二波，各地郵局及i集郵網站預購，每人限購2本；另外，中華郵政透露，12強郵票也在準備中，預計1月22日發行，敬請民眾期待。

為紀念我國中華成棒代表隊榮獲「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」冠軍，12月30日推出「TEAM TAIWAN 冠軍郵摺」，並於今早8時30分在「i集郵」限量開放預購，每本售價399元，每筆訂單限購2本。

中華郵政表示，「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」第一波預購反應熱烈，5000本已售罄，為回饋向隅民眾，第二波預購自12月23日早上8時30分至12月24日止，在各地郵局及「i集郵」網站預購，每人仍然限購2本。

中華郵政表示，第一波預購者，預購商品將於正式發售日12月30日起陸續寄出，而第二波訂購者自2025年1月20日起陸續寄出或通知到郵局領取。