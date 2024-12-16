凍齡女神張柏芝化身中東美人魚 同場李榮浩亮相北京

Valentino為最新2025早春系列Avant Les Débuts於北京SKP開設全新限時概念店，聚焦創意總監Alessandro Michele揪手品牌之後的第一個系列，並以華麗獨特的風格點亮節日氛圍。包括品牌代言人歌手李榮浩、女星楊紫、香港女神張柏芝、金曲歌王HUSH等人都共襄盛舉、出席開幕相關活動。

Avant Les Débuts限時概念店自12月4日起至12月18日期間，於北京SKP一樓中庭展售早春系列男女成衣、包款、鞋履及其他精選配飾，包括Valentino Garavani Viva Superstar、9to5包款以及Nellcôte等一系列品牌最受矚目的全新標誌性單品。概念店內整體空間低調而雅緻，以象牙白為主色調，讓人彷彿置身於大秀即將上演的秀場後臺。簡潔流暢的建築線條與裝飾材料的柔美質感完美融合，精心佈置的帷幔則進一步重塑了空間佈局。鏡面元素呼應光影交錯的都會夜生活，亦賦予空間明亮的光線。