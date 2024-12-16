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足球鞋也能潮上街頭！菲董原創LV Footprint Soccer

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LV Footprint Soccer Sneaker白色足球，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker白色足球，40,300元。圖／路易威登提供

足球場上正宗足球鞋為靈感的LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月於聯合國教科文組織發布的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2025春夏男裝系列中，是第一款由品牌男裝總監「菲董」Pharrell Williams設計的同類型產品。

LV Footprint Soccer流暢的外觀與舒適的穿著感深具品牌特色，有著繫帶小牛皮鞋面和襯墊橡膠外底，取材自路易威登Monogram圖案與互連的LV logo圖案在鉸接式鞋底上延伸形成造型獨特的五個腳趾足印，踩在鬆軟的地面上就能留下LV印記。

這款時髦的運動鞋借鑑了現代足球鞋的特定支撐和空氣動力學特性，鞋面在鞋頭、斜面和鞋跟周圍採用斜線縫紉。皮革鞋舌向前摺疊就能蓋住有著 Monogram圖案的鞋帶，鞋舌上壓印了特別設計的LVERS UNITED logo圖案，彷彿職業足球的隊伍。大大的獨特LV logo圖案出現在鞋側的雙重絎縫細節上，上方採用一個較小、運動風字體的Vuitton印記圖案。鞋身腳背上印有 1854 年的字樣，向成立品牌的年份致敬。

LV Footprint Soccer鞋款大膽運用單色設計，提供包括黑色、白色、藍色、紅色或森林綠色款，並搭配少許白色，增添視覺效果。大底延續了鞋面的顏色，帶有淺色的印花圖案，進一步營造出立體感。

LV Footprint Soccer Sneaker森林綠色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker森林綠色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker紅色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker紅色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月的路易威登2025春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月的路易威登2025春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker藍色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker藍色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月的路易威登2025春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer鞋款，首度亮相於今年六月的路易威登2025春夏男裝大秀。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker黑色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供
LV Footprint Soccer Sneaker黑色足球鞋，40,300元。圖／路易威登提供

LV 足球

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