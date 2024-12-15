以古諷今「妃比尋常笑」狂想超哏劇 12/20台北表演藝術中心首演

「歷史四大美人」顛覆古裝音樂劇的壓軸「妃比尋常笑」12月20日將在台北表演藝術中心正式首演！這也是台北市立國樂團與全民大劇團再度攜手，於年終推出音樂大戲。全劇讓武則天與楊貴妃有了跨越時空的相遇，更狂想顛覆歷史，由事業腦的「女帝」教唆、教育「戀愛腦」的楊玉環，黑化產生謀奪江山的念頭，全劇毫無冷場，還以古諷今「新羅王宣布全國戒嚴，但不到三個時辰就解嚴了…」，以及引入「大唐長安馬球隊在東瀛參加十二強奪冠，舉國歡騰」等熱門話題。導演謝念祖透露，四場劇不定時融入時事，演員、樂團隨時stand by、即時反應，快速融入最流行的哏，就算連看四場的觀眾，絕對場場新鮮、回味無窮。

台北市立國樂團樂手 各個是戲精

台北市立國樂團全自2018年與全民大劇團合作「賽貂蟬」後，雙方成「美人劇」的班底，謝導說：「國樂團一直很包容我們，且很配合演出」，在「妃比尋常笑」中，唐玄宗很喜歡樂器，就開始點台下樂手老師，「皇上點到誰，誰就要演奏！」結果樂手老師都爭得好凶，他們各個為了討好「父皇」，爭出不少「笑果」，這橋段每一場都是全場嗨翻！經典劇團與樂團交織在一起，多年下來默契也不是蓋的，非常難得！

飾演唐玄宗是國內響噹噹聲樂家周明宇，也是謝導古裝音樂劇的御用「皇帝」，謝念祖細數他的皇帝「生涯」，身高180公分穿起古裝既威嚴又會唱，根本就是皇帝專業戶，「大畫昭君觀落雁」一場戲詮釋兩個皇帝，歷史四大美人顛覆古裝音樂劇已扮演四個皇帝了，周明宇絕對是口袋名單不二人選。

安祿山就是要找靈活的胖子Ctwo

謝導也透露，「妃比尋常笑」中第一個敲定演員不是楊貴妃、武則天，而是在劇中胖胖的安祿山必須要跳上胡旋舞，所以，謝念祖得找上一個靈活的胖子，這一擺上去還得有喜感，他必須要逗楊貴妃笑才行，「真的思考許久，直到敲定Ctwo林玟圻後，我才如釋重負繼續找下個角色」。

「妃比尋常笑」中的「愛情腦」自然是指楊貴妃，武則天則是「事業腦」，謝念祖從漫畫「棋靈王」中橋段，一個愛下棋的鬼魂穿越時空而來的概念，讓不同時期兩位名美人楊貴妃與武則天相遇了，楊貴妃被唐玄宗送到道觀裡為先皇后祈福時翻一本書，剛好那是一本武則天的書，裡面有武則天的花押、造的字，當楊貴妃翻開時，武則天就出現，此時唱出阿拉丁神燈的歌，這兩個歷史上鼎鼎大名、有相似遭遇的女子就此遇見、激出火花。

愛情腦碰上事業腦 從傻白甜到狠辣

兩人都因美貌而入宮、都曾出家、都侍奉帝王家的父與子，但武則天一直想辦法，教育著楊貴妃不要宮鎖一生，失去自己，更說：「只要有權、有勢，自然愛情也會跟著來」企圖洗腦楊貴妃，武則天戮力朝政、自己也要青史留名。謝導說，這齣劇中的楊貴妃，要挑戰如何成為有心機的人，她一步步讓武則天來教育、訓練她。謝導找合作多次的夏宇童演楊貴妃，而武則天的角色就要找與夏宇童反差較大的，身材得瘦瘦又感覺冷冷的管罄來表演。他認為，這個作品中，其實在探討女人面對愛情跟事業，真的是很辛苦的，自己要多思量，什麼樣東西是值得你用心的。

武則天造字意涵 謝念祖最懂

武則天造字，因為她覺得「字」是很有力量的，希望自己的意念能一直傳承下去，謝念祖表示，這次舞台設計充滿張大春老師的書法，以抽象的手法呈現，這些一 橫一豎把唐玄宗、楊貴妃困住。「這次特別情商張大春老師的書法，讓整齣戲充滿文字的趣味、加深戲劇張力」。

而最特別的是，詩仙李白一角由有混血面孔的周厚安擔綱，這也是張大春的建議，一定要找混血兒來詮釋。周厚安說：「謝導告訴我，歷史考證李白祖先原本就不是漢人，具有中亞人的長相」，因此監製張大春特別點名希望找外國人來演，而當周厚安知道自己獲選演李白時，更是興奮到不行。周厚安透露，當爸爸周華健知道他要演音樂劇，還熱心邀他到錄音室練歌，但馬上被他拒絕，畢竟他上次在爸爸面前唱歌，還是十幾歲的時候，爸爸還給出差評低分，現在很擔心過不了爸爸周華健一關，很怕爸爸看完表演後會評價不行。