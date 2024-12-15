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京町山本屋「新甜點滿滿草莓」！ BLIKE超豪華拿鐵上市
寒冷的冬天總是讓人忍不住想要吃甜點。自台中起家的精品奶茶「BLIKE」，在今年初正式插旗台北東區商圈，並於今年冬天推出全新品項「搖滾拿鐵」，以斯里蘭卡烏瓦產區紅茶，以及白毫銀針茶湯作為濃郁基底，再融合現煮珍珠、特選咖啡凍增添豐富口感，最後再於頂層添加日本中澤鮮奶油製成的濃厚霜緹，堆疊出豪華的咀嚼口感以及香醇風味。除此之外，另外還有無添加珍珠、咖啡凍，口感更輕盈的「輕搖拿鐵」同步登場，即日起於全台門市開賣，「搖滾拿鐵」中杯180元、「輕搖拿鐵」中杯140元。
主打日式餐點的「京町山本屋」本季以草莓、抹茶等元素，推出8款聖誕甜品，包括有宇治抹茶巴斯克乳酪蛋糕、抹茶草莓蒙布朗、抹茶草莓糰子、抹茶草莓拿鐵、草莓姬大福、草莓紅豆糰子、抹茶玄米茶糰子、抹茶／焙茶費南雪（外帶）等不同品項，每份75～380元。另外還有「山本屋聖誕甜點盒」，內含有抹茶費南雪、焙茶費南雪、抹茶蕨餅、和三盆蕨餅、抹茶玄米茶聖誕花圈造型糰子、甜醬油糰子與多款黃豆粉聖誕款式餅乾，每份580元。
為傳達日本的飲食文化，京町山本屋也將於12月29日舉辦「做鏡餅迎新年」活動，學員可以親手組裝鏡餅，並學習如何將其烹煮成傳統的「御雜煮」。1月1日則將舉行新年特別活動「杵臼搗麻糬」，讓民眾感受日式新年的氣氛。
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