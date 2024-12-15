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2件88折、滿額送鍋！ 桂冠「酷洛米芋泥湯圓」超可愛

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
桂冠攜手Kuromi，新推出「紫糯米芋泥湯圓」，還可搭配牛奶享受創意吃法。圖／桂冠提供
桂冠攜手Kuromi，新推出「紫糯米芋泥湯圓」，還可搭配牛奶享受創意吃法。圖／桂冠提供

12月21日將迎來「冬至」，桂冠特別攜手三麗鷗明星「Kuromi」，新推出「紫糯米芋泥湯圓」，選用台灣檳榔心芋，並加入法國蒙太古奶油、日本島砂糖製成香甜內餡，再搭配台灣紫糯米外皮，帶來溫潤香甜的風味，封面包裝還可見到Kuromi的可愛身影。除此之外，桂冠也有聯手布丁狗推出的「焦糖布丁湯圓」，同樣為冬至帶來甜蜜又可愛的滋味。桂冠同時並公佈多種創意湯圓吃法，包括「紫糯米芋泥湯圓＋牛奶」、「阿華田包餡小湯圓＋奶茶」等組合，都能帶來嶄新感受。

為了迎接冬至與歲末佳節，即日起至12月31日，桂冠線上商城也推出多重回饋優惠，使用LINE Pay付款不限金額即可享5% LINE POINTS回饋，購物滿2,000元輸入折扣碼「LA241212」現折200元；滿3,500元還贈送輕食尚料理快煮鍋（價值1,280元，贈完為止）。此外，聯名新品任選兩件享88折。

同樣是冬季應景甜點，人氣甜點品牌「承繼」本次攜手精品「Burberry」，1月2日前於新光三越台北信義新天地A9香緹之心，打造聖誕節專屬餐車，現場並將承繼招牌甜點與Burberry設計風格相互結合，打造出限定包裝的「-18°C 焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」。其中「-18°C 焦糖起司蛋糕」在焦糖風味中融入英式早餐茶的元素，更添韻味與層次，外盒並運用Burberry英式格紋元素，每盒820元。

另款「肉桂阿曼」則以委內瑞拉單一莊園可可豆，將可頌展現全新的面貌，每個145個；精裝盒同樣可見到Burberry格紋元素，每盒3入，售價480元。此外，每款禮盒皆運用服裝洗衣標籤的概念，將成份配方製成創意洗衣標籤，更添品嚐樂趣。甜點禮盒均為每日限量供應，售完為止。

「承繼」攜手精品「Burberry」，推出限定款「-18°C 焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」。記者陳睿中／攝影
「承繼」攜手精品「Burberry」，推出限定款「-18°C 焦糖起司蛋糕」與「肉桂阿曼」。記者陳睿中／攝影

冬至 桂冠 湯圓

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