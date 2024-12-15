38度金門高粱酒、戰酒黑金龍 蛇年「新春限量款」香醇登場

象徵小龍的金蛇年即將到來，「金門酒廠」與「味丹企業」推出一系列金奢好禮，包括經典熱銷超過20年的「38度金門高粱酒」、榮獲國際烈酒競賽金牌三連霸的「戰酒黑金龍」，或是「行家最懂喝的特窖陳高」，以豐富多樣的選擇，滿足民眾新年贈禮的需求。

針對新春，38度金門高粱酒限量推出「鴻運當頭」與「日進斗金」2款新春特仕版。瓶身以亮眼的璀璨金搭配寶石紅，並有熱鬧的舞獅、炮竹與燈籠等元素點綴，展現喜慶、精緻的節慶氛圍。38度金門高粱酒保有高粱酒甘洌、香醇的餘韻，又沒有高酒精度高粱酒的辛辣感，適合年輕或女性族群，也能讓年長者輕鬆享受。

國際烈酒競賽金牌3年霸的「戰酒黑金龍」，散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭，入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，柔順與綿甜，尾韻回味悠長。呼應新春到來，2公升陶罈裝的典藏款「福蛇獻瑞」，以坐擁黃金及元寶錢幣的祥瑞金蛇，搭配福氣滿滿的吉祥福袋，寓意新的一年財源滾滾、好運不斷，吉祥如意、貴氣滿盈。每年推出總是大受歡迎的可愛生肖系列，今年推出「御蛇呈祥」，以呈祥御守祝願福氣滿滿。這次更特別推出隱藏版「富貴綠」，有著明亮活潑的綠色瓶身，淘氣又吸睛，也象徵財富生生不息，最適合擺在辦公室或家裡的風水財位。

「戰酒黑金龍金箔酒」系列，自上市以來支支暢銷秒殺、好評不斷，因為味丹企業堅持使用「全國唯一可溯源9999汽化式純金箔」，不含鉛鎘重金屬、經年累月都不會變黑，還有通過第三方公正單位長達好幾年的動物跟毒性試驗，飲用最安心。今年推出的「璀璨星蛇」金箔酒，酒瓶底部金礦山映襯著金箔酒液，散發金黃耀眼光芒，流露出低調奢華的內涵，適合新春團聚共享。

全系列「金奢好禮」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心及各大菸酒專賣店等限量販售，詳細辦法、開賣日與價格依各通路為準。

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