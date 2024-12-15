日本天皇米、金黃鱒魚卵入饌！米其林「鳥苑」新菜飄香

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鳥苑此次套餐中，吃得到招牌燒鳥、焦化洋蔥等餐點。圖／鳥苑提供
鳥苑此次套餐中，吃得到招牌燒鳥、焦化洋蔥等餐點。圖／鳥苑提供

位於日本九州的「宮崎縣」，以宮崎牛與豐富的物產著稱，也是日本的旅遊勝地。今年宮崎縣與台中簽訂友好交流協議，並與台中11間餐廳限定合作「宮崎物產祭」，將宮崎縣的鱒魚卵、辣味噌等食材入饌，帶來極具特色的一系列料理。首波由米其林推薦餐廳「鳥苑」推出「宮崎物產季冬季套餐」，讓民眾在台灣也能嘗得到宮崎獨有的食材滋味。

宮崎縣本次在台打造的「宮崎物產祭」，精選養殖本櫻鱒、自然農法鴨稻共生的鴨間稻黑米、日向夏柑橘沙拉醬、辣味噌等30種食材來台，並與多年獲得米其林指南推薦的燒鳥名店「鳥苑」，以及燒肉店「脂·板前炭火燒肉」、無菜單預約制餐廳「淡粹」、獨棟純白系餐廳「Les aqua」等多間台中餐廳合作，陸續推出宮崎主題餐點。

鳥苑本次打造的「宮崎物產季冬季套餐」，全套共計12道式。其中「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」，在使用炭烤雞肉、煙燻雞油為素材的手捲中，添加宮崎特產「SMOLT 月見黃金醬油漬鱒魚卵」，以罕見的本櫻鱒魚卵醃漬而成，色澤金黃且具鹹鮮香氣，增添手捲的豐富滋味。另道「金華火腿雞湯」則是由老母雞、金華火腿與蔬菜熬煮的湯頭為底，搭配軟嫩雞肉，以及添加宮崎「かぐらの里 黃柚子粉」，帶來清新的層次感。

「焦化高麗菜」將整顆高麗菜爐烤至整顆外層焦化，再取出中心鮮甜部位，搭配上添加「ヤマエ食品 宮崎辣味噌」的特製醬汁，藉由微酸微辣並帶著奶油感的醬香，突顯出蔬菜本身甜度。除此之外，套餐中也帶來鳥苑招牌的雞心、雞肉丸、雞翅、雞頸肉等燒鳥料理。其中雞頸肉更是搭配宮崎「かぐらの里柚子胡椒」，帶來絕佳平衡感。

套餐中的「鳥苑咖哩飯」，本次也選用曾進貢給天皇的宮崎「ZERO宮本有機米」、宮崎「キムラ發酵蘿蔔乾」等素材，搭配全新風味的咖哩醬汁，帶來濃郁可口的感受。全套售價1880元，限於12月20日至1月25日期間販售。其餘餐廳也預計將於明年開春後陸續推出宮崎主題料理。

添加「「SMOLT 月見黃金醬油漬鱒魚卵」的「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」。圖／鳥苑提供
添加「「SMOLT 月見黃金醬油漬鱒魚卵」的「炭烤雞肉煙燻鱒魚卵手捲」。圖／鳥苑提供
宮崎縣帶來30款各具特色的在地食材。圖／宮崎縣提供
宮崎縣帶來30款各具特色的在地食材。圖／宮崎縣提供
鳥苑咖哩飯，運用宮崎「ZERO宮本有機米」、「キムラ發酵蘿蔔乾」等元素。圖／鳥苑提供
鳥苑咖哩飯，運用宮崎「ZERO宮本有機米」、「キムラ發酵蘿蔔乾」等元素。圖／鳥苑提供
「焦化高麗菜」醬汁中使用「ヤマエ食品 宮崎辣味噌」。圖／鳥苑提供
「焦化高麗菜」醬汁中使用「ヤマエ食品 宮崎辣味噌」。圖／鳥苑提供

套餐 食材 餐廳

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