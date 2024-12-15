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虛實整合 微風精品線上開出電商首家實體概念店、並設AI導覽服務機台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
BREEZEONLINE首家實體快閃限定概念店「Showroom」開幕。圖／微風提供
BREEZEONLINE首家實體快閃限定概念店「Showroom」開幕。圖／微風提供

BREEZEONLINE微風精品線上自開站以來致力打造全台指標性奢華購物平台，2024年末首次突破虛擬與現實的界限，於微風南山打造全台電商首家實體期間限定概念店「Showroom」，以全新姿態迎接消費者。

微風表示，BREEZEONLINE實體概念店將線上購物的便捷與實體購物的樂趣融合，顧客除了能夠親自感受精選商品的質感，還能透過設置於店內的AI數位互動環節，享受多層次的購物樂趣。

微風說，為了服務更多國內外消費者，店內特別設置「AI導覽服務機台」，除了可以提供消費者品牌商品推薦、購物導引與數位拍貼服務，也可以提供多語言翻譯，涵蓋中文、英文、日文、越南文等20種語言，且在無人接待時，系統可轉化為虛擬智慧諮詢站，顧客可直接與AI大使提問，全時段取得相關資訊。

此外，當顧客在店內發現心儀商品時，只需掃描商品旁的QR Code，便可直接連動BREEZEONLINE線上平台進入品牌專區，解鎖獨家「最高10%隱藏優惠碼」，透過這項貼心的功能，顧客能減少外出購物時攜帶大包小包的困擾，享受免運宅配到府服務，輕鬆體驗現代化的購物便利。

微風指出，BREEZEONLINE實體概念店囊括多個國際知名品牌，包括Hermès、Chanel、Burberry等包款配件，Tom Ford、Molton Brown與Le Labo等名品香氛，義大利高級鞋履品牌Sergio Rossi，以及BE@RBRICK、Supreme、Human Made等潮流單品。

品牌 微風南山

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