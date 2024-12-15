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跨年出國旅遊 釜山搜尋量暴增、東京大阪穩居首位

中央社／ 台北15日電

不少旅客選擇出國跨年，根據旅遊業者統計，台灣旅客跨年期間愛去的目的地排行，增長幅度最高的是韓國釜山，搜尋量暴增，排行榜首位仍由日本東京和大阪穩居。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿表示，透過後台搜尋量觀察台灣旅客跨年期間愛去的目的地排行，除了釜山、東京和大阪外，其他熱門目的地包含韓國首爾、泰國曼谷以及香港。

Booking.com說，旅客到釜山跨年，推薦可參加新年倒數及賞日出旅遊行程，從龍頭山公園敲響午夜鐘聲拉開序幕，在星空下造訪甘川文化村，穿梭繽紛的藝術小巷間見證這座城市的浪漫面貌，然後前往當地特色餐廳品嘗象徵長壽的傳統年糕湯，最後到虎尾岬迎日廣場欣賞著名的「共生之手」，捕捉太陽從掌心升起的燦爛瞬間，為新的一年開啟嶄新的篇章。

Booking.com指出，旅客若到首爾跨年，在東大門設計廣場（DDP）的「首爾之光」活動，絕對是熱愛K-POP 的旅人不可錯過的行程之一，首爾地標將在燈光秀的照耀下渲染成巨型畫布，搭配偶像歌手的熱力演出，與眾人齊聲倒數迎接新年到來。

至於曼谷跨年夜在昭披耶河都會舉辦盛大的慶祝活動，Booking.com說，旅客可參加遊船之旅，欣賞被夕陽染成粉橘色的昭披耶河後，再到知名購物中心欣賞跨年活動。

香港也是跨年熱門旅遊地，Booking.com說，除了在人群喧囂中一同欣賞維多利亞港的煙火外，旅客也可以選擇在飯店享受耀眼奪目的煙火。

曼谷 跨年 首爾

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