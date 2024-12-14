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Fabergé、Franck Muller、BIANCHET 獨立製表秀創意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Franck Muller的Vanguard Damascus Steel Sincere Platinum Jubilee Edition腕表，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Franck Muller的Vanguard Damascus Steel Sincere Platinum Jubilee Edition腕表，價格店洽。圖／Franck Muller提供

集團品牌在經營上有其商業優勢，相較之下、獨立營運的品牌則在設計創意上擁有更多發揮空間。近日便有Franck Muller、Biachet與Fabergé等多個獨立營運的高單價鐘表品牌推出新作，展現在材質運用、風格、美感上的自我突破。

其中Franck Muller的Vanguard Damascus Steel Sincere Platinum Jubilee Edition腕表使用了源自敘利亞的大馬士革鋼，以特有花紋賦予表殼特殊紋理，其表殼、表冠與表扣皆使用整塊大馬士革鋼材進行精雕，並通過酸浸工藝以創造獨特紋路；MVT FM 1740-VS2鏤空機芯同時具有七日長動力儲存，同時表背並有著新加坡先施名品鐘表（Sincere Fine Watches）的圖騰。

曾在2015年獲得GPHG的珠寶品牌Fabergé則有一只新款的Compliquée Butterfly Platinum Jubilee Edition，表款使用了由知名獨立製表名家Jean-Marc Wiederrecht所創立的Agenhor Manufacture所打造的Calibre 6901手上鍊機芯，並在面盤加入了以蝴蝶、蘭花為主的元素；其小時是由旋轉、草寫阿拉伯數字的外圈顯示，並以三點鐘方向表冠的位置為指示、呈逆時針旋轉；分鐘則透過蝴蝶的羽翼前段、對其面盤上半部由0到60的數字，每60分鐘將呈逆跳顯示，重新歸零，共有10種不同面盤設計、各限量1只。

以輕量化、運動風格、陀飛輪為訴求的BIANCHET，以全藍寶石水晶打造表殼，並使用手上鍊的飛行陀飛輪機芯，總重約65公克，並強調表款可耐5,000G衝擊、防水100米。通透的機芯與輕量化的複雜功能，全球限量21只，呈現酒桶型、複雜功能與時間的迷人交集。

Fabergé Compliquée Butterfly Platinum Jubilee Edition腕表，價格店洽。圖／Sincere SHH提供
Fabergé Compliquée Butterfly Platinum Jubilee Edition腕表，價格店洽。圖／Sincere SHH提供
BIANCHET，以全藍寶石水晶打造表殼結合複雜機芯，呈現酒桶型與時間的迷人交集。圖／天儀國際提供
BIANCHET，以全藍寶石水晶打造表殼結合複雜機芯，呈現酒桶型與時間的迷人交集。圖／天儀國際提供
BIANCHET 藍寶石水晶飛行陀飛輪，價格店洽。圖／天儀國際提供
BIANCHET 藍寶石水晶飛行陀飛輪，價格店洽。圖／天儀國際提供
具有鮮明東南亞、亞洲風格的蘭花與逆跳機芯，是Fabergé Compliquée腕表的複雜與玩味所在。圖／Sincere SHH提供
具有鮮明東南亞、亞洲風格的蘭花與逆跳機芯，是Fabergé Compliquée腕表的複雜與玩味所在。圖／Sincere SHH提供
機芯、表殼皆使用了大馬士革鋼，散發特殊迷人的紋理之美。圖／Franck Muller提供
機芯、表殼皆使用了大馬士革鋼，散發特殊迷人的紋理之美。圖／Franck Muller提供

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