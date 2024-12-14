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薔薇派進駐清水服務區 推出「小花千層幸運餅」開賣秒殺

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
清水服務區專屬口味「綠葡萄草莓卡士達派」。薔薇派提供
清水服務區專屬口味「綠葡萄草莓卡士達派」。薔薇派提供

嶄新的台中清水服務區今(14)日盛大開幕，成為中部美食新指標。台灣派點始祖薔薇派推出只有清水服務區才吃得到的「綠葡萄草莓卡士達派」，以及造型超萌的5瓣「小花千層幸運餅」，吸引大批排隊人潮搶購，秒殺程度堪稱「夠幸運的人才買得到！」

薔薇派創立於1968年，被喻為台灣派點界的始祖，並榮獲台中十大伴手禮首獎，以及台中花博伴手禮冠軍等殊榮，訴求全台灣最能代表幸福的甜點之一。

清水服務區全新改裝今天開幕，一口氣引進50家美食小吃伴手禮、螢幕投射水族館、寵物公園等，還有全台唯一招潮蟹造型星巴克。建築以船舶意象展現「清水風帆 馳乘飛翔」，融入了清水豐富自生態、人文風情及在地藝術等呈現台灣海線之美。

薔薇派也配合推出全新產品-只有清水服務區才吃得到的「綠葡萄草莓卡士達派」及造型超萌的5瓣「小花千層幸運餅」，標榜以親民不傷荷包的價格，提供讓人驚呼好吃的甜點饗宴，秒殺程度堪稱夠幸運的人才買得到。

站在薔薇派的冰箱前，千萬別錯過嚴選台灣在地食材、屏東萬丹紅豆製成的「經典招牌紅豆派」、大甲芋頭熬煮成香噴噴的「人氣芋頭派」。現場提供十幾種人氣口味：檸檬乳酪、黑森林、花漾草莓、巧克星冰樂、提拉米蘇派等，令人迫不及待挑選家人、朋友喜愛的口味，組合成客製化拼盤，體驗台灣派點始祖的手作派點魅力。

薔薇派強調，派點每日新鮮製作，由豐原中央工廠配送至清水服務區及全台11個據點，減油低糖酥脆派皮，搭配多種天然水果餡料、慕斯系列 ，大人小孩都喜歡的微甜不膩甜點。

薔薇派表示，來到清水服務區除了美麗夜景，處處看到孩子們燦笑玩得不亦樂乎，家中寶貝寵物能落地一起逛街，好吃、好逛、好好玩到讓人欲罷不能的國道休息站，旅途經過國道3號，記得到清水服務區，「吃塊派，幸福在一塊！」

漂亮的粉紅色薔薇派進駐台中清水服務區，魅力無法擋。薔薇派提供
漂亮的粉紅色薔薇派進駐台中清水服務區，魅力無法擋。薔薇派提供
旅客可以挑選喜愛的口味，組合成客製化派點拼盤。薔薇派提供
旅客可以挑選喜愛的口味，組合成客製化派點拼盤。薔薇派提供
薔薇派在清水服務區開賣首日，吸引大批排隊人潮搶購，成績亮眼。薔薇派提供
薔薇派在清水服務區開賣首日，吸引大批排隊人潮搶購，成績亮眼。薔薇派提供
薔薇派推出超可愛限定商品「小花千層幸運餅」。薔薇派提供
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伴手禮 寵物 甜點

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