快訊

「無法復原災難」 北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

聽新聞
0:00 / 0:00

海瑞溫斯頓Holiday Gift Guide聖誕系列 甜美也暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓以插畫重現了愉悅、童話般的聖誕場景，加上寶石的閃耀光彩，呈現如糖果般的閃耀回憶。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓以插畫重現了愉悅、童話般的聖誕場景，加上寶石的閃耀光彩，呈現如糖果般的閃耀回憶。圖／Harry Winston

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了2024 Holiday Gift Guide聖誕獻禮系列，系列形象以插畫重現了薑餅屋、討喜的薑餅人、北方的潔白雪景，加上珠寶的閃耀光彩，呈現如糖果般的甜美難忘一瞬。

薑餅屋除了是童話中的造景，同時也是甜點的表現形式。而一如薑餅屋上的彩色糖果，現實中的彩色寶石、貴重寶石、半寶石則帶來了難以言喻的動心一瞬，像是Harry Winston的New York系列中的粉紅藍寶石、Sunflower系列中的紅寶石與藍寶石、Winston Candy系列中運用大量彩色寶石的雞尾酒戒珠寶以及Winston Kaleidoscope萬花筒系列，似散發出誘人光澤。其中全新New York系列的Manhattan Adornment耳環便嚴選了祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，其色彩的明亮與飽滿豔麗，也像還原了紐約曼哈頓的紙醉金迷夜色。

表款部分則不乏複雜功能與頂級珠寶表的推薦之作，像是Ultimate Emerald Signature表款以祖母綠的結構為造型，不僅表款上蓋鑲嵌有一顆1克拉的藍寶石，表款並可變化為手表、懷表甚至胸針等多重形式；Ocean系列Date Moon Phase腕表則以玫瑰金搭配鑽石、祖母綠鑲嵌，偏心的時間、日期、月相顯示，像家人們同在各自人生軌道上，彼此相伴卻又保持適中距離，但環繞以家為名的中心，各自溫暖、各自閃耀。

海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列耳環，鑲嵌藍寶石、海藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列耳環，鑲嵌藍寶石、海藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment耳環，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓New York系列Manhattan Adornment耳環，鑲嵌祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓Ultimate Emerald Signature頂級珠寶腕表，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓Ocean系日期月相功能Baguette腕表，價格店洽。圖／Harry Winston
海瑞溫斯頓Ocean系日期月相功能Baguette腕表，價格店洽。圖／Harry Winston

珠寶 糖果 鑽石

延伸閱讀

睛睛會眨、尾巴會搖！Citylink南港車站新地標「巨貓冬冬」 療癒睡相超好拍　重點角度「這兩顆」讓網友笑噴

TISSOT PRX首推25mm全玫瑰金色 時光「寶石」輕奢上手

好有聖誕味！天王寺公園「聖誕市集in大阪」活動大好評登場中

白金漢宮女僕闖聖誕聚會毆打酒吧經理被捕 發言人：嚴肅調查

相關新聞

統一超商進駐「清水服務區」正式開幕！50個專櫃創全台之最　「OPEN!3D影像牆、『招潮蟹意象』星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR」必打卡

「全台最美服務區」終於在12月14日與全台消費者正式見面！為塑造國道新視界、讓用路人擁有全新感受，統一超商自今年3月1日...

海瑞溫斯頓Holiday Gift Guide聖誕系列 甜美也暖心

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了2024 Holiday Gift Guide聖誕獻禮系列，系...

孔雀開屏！Valextra打造聖誕櫥窗 華麗重現義式建築美

傳達喜悅有多種形式，也許是繽紛的色彩、或透過動物的靈動形象以轉譯。義大利精品品牌Valextra為SOGO敦化店以孔雀為...

TISSOT PRX首推25mm全玫瑰金色 時光「寶石」輕奢上手

迷你的事物總是特別討喜，輕巧、精緻，讓人愛不釋手。天梭（TISOT）近日推出新款「迷你PRX腕表25mm」的全玫瑰金新色...

好市多回饋金發囉！會員爽賺萬元

Costco好市多回饋制度大揭密！一名網友分享升級黑鑽卡後的超高回饋，引發網友熱烈討論。原PO表示，今年因購置新家而升級...

影／金門蛇年玉璽酒開賣 民眾購酒逾8成笑領小紅包

由金門酒廠推出的蛇年玉璽酒從本月10日開賣至23日，先前抽中的4千名幸運兒，陸續分批前往金酒公司購買，由於數量有限，這兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。