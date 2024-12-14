海瑞溫斯頓Holiday Gift Guide聖誕系列 甜美也暖心

高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了2024 Holiday Gift Guide聖誕獻禮系列，系列形象以插畫重現了薑餅屋、討喜的薑餅人、北方的潔白雪景，加上珠寶的閃耀光彩，呈現如糖果般的甜美難忘一瞬。

薑餅屋除了是童話中的造景，同時也是甜點的表現形式。而一如薑餅屋上的彩色糖果，現實中的彩色寶石、貴重寶石、半寶石則帶來了難以言喻的動心一瞬，像是Harry Winston的New York系列中的粉紅藍寶石、Sunflower系列中的紅寶石與藍寶石、Winston Candy系列中運用大量彩色寶石的雞尾酒戒珠寶以及Winston Kaleidoscope萬花筒系列，似散發出誘人光澤。其中全新New York系列的Manhattan Adornment耳環便嚴選了祖母綠、沙弗萊石、黃鑽、藍寶石與鑽石，其色彩的明亮與飽滿豔麗，也像還原了紐約曼哈頓的紙醉金迷夜色。