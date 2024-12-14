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孔雀開屏！Valextra打造聖誕櫥窗 華麗重現義式建築美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
義大利精品品牌Valextra以孔雀開屏為靈感設計出聖誕櫥窗，營造出滿溢的節慶歡樂氛圍。圖／Valextra提供
義大利精品品牌Valextra以孔雀開屏為靈感設計出聖誕櫥窗，營造出滿溢的節慶歡樂氛圍。圖／Valextra提供

傳達喜悅有多種形式，也許是繽紛的色彩、或透過動物的靈動形象以轉譯。義大利精品品牌Valextra為SOGO敦化店以孔雀為靈感打造了全新聖誕櫥窗，同時品牌旗下包含Milano、Vivi Hobo等系列也帶來新尺寸，一秀兼具優雅風範的義式皮革工匠精髓。

整體Valextra的SOGO敦化店櫥窗從建築積木得到啟發，擬現出一只抽象的開屏孔雀。其中孔雀的眼睛以螺絲來代表，圓形與三角形的幾何孔洞組裝成了孔雀的片片翅膀羽翼，同時孔雀的頭部則運用Valextra的包裝盒打造、惟妙惟肖；透過孔雀的開屏意象，象徵帶來好運、帶來年末佳節的雀躍氣氛，該次聖誕櫥窗也將陸續在世界各地的Valextra專賣店、相繼亮相。

同時Valextra也為旗下兩款包款帶來新尺寸，其中Milano使用Millepunte頂級小牛皮革，搭配手工Costa油墨滾邊並送上Micro尺碼，隨手勾掛、輕巧移動，同系列大容量的Milano包則可容納15吋的筆記型電腦，適合日常的辦公生活；以立燈形狀為設計靈感的Vivi Hobo同樣加碼迷你尺寸，運用Millepunte Soft皮革為包款材質，觸感柔韌並呈現幾何輪廓，一如義大利多樣化的迷人建築、進而散發大都會的俐落風貌。

Valextra的Milano包款使用Millepunte頂級小牛皮革，搭配手工Costa油墨滾邊，Mini尺寸並帶來多款新色、輕巧隨身。圖／Valextra提供
Valextra的Milano包款使用Millepunte頂級小牛皮革，搭配手工Costa油墨滾邊，Mini尺寸並帶來多款新色、輕巧隨身。圖／Valextra提供
Valextra新款Vivi Hobo Mini手提包，10萬3,600元。圖／翻攝自Valextra官方網站
Valextra新款Vivi Hobo Mini手提包，10萬3,600元。圖／翻攝自Valextra官方網站
以立燈形狀為設計靈感的Vivi Hobo推出新款迷你尺寸，帶來觸感柔韌的幾何輪廓造型。圖／Valextra提供
以立燈形狀為設計靈感的Vivi Hobo推出新款迷你尺寸，帶來觸感柔韌的幾何輪廓造型。圖／Valextra提供
義大利精品品牌Valextra以孔雀開屏為靈感設計出聖誕櫥窗，營造出滿溢的節慶歡樂氛圍。圖／Valextra提供
義大利精品品牌Valextra以孔雀開屏為靈感設計出聖誕櫥窗，營造出滿溢的節慶歡樂氛圍。圖／Valextra提供
Valextra Milano Two Handles Mini Bag，16萬元。圖／翻攝自Valextra官方網站
Valextra Milano Two Handles Mini Bag，16萬元。圖／翻攝自Valextra官方網站

建築 義大利

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